Nagelsmann positivo al Covid “nonostante il vaccino”: tornerà in Germania con l’aeroambulanza Il comunicato del Bayern Monaco ha confermato la positività di Nagelsmann al Covid. L’assenza in panchina nella sfida di Champions League in casa del Benfica era apparsa già sospetta. Il tecnico dei bavaresi aveva da tempo completato il ciclo vaccinale e una volta tornato in Germania dovrà rispettare il periodo di quarantena a casa. Come a Lisbona, anche per la sfida di campionato contro l’Hoffenheim verrà sostituito dai suoi due assistenti.

A cura di Andrea Lucia

La sua assenza sulla panchina dei tedeschi nella sfida di Champions League in casa del Benfica era apparsa già sospetta. Il comunicato ufficiale del Bayern Monaco ha confermato quanto si stava iniziando a temere: Julian Nagelsmann è risultato positivo al test per il Covid-19. È stato lo stesso club bavarese a comunicarlo in una nota e a specificare che il tecnico era completamente vaccinato e che tornerà in Germania separatamente dalla squadra, in aeroambulanza.

Per la sfida europea di Lisbona, stravinta dal Bayern con un sonoro poker, Nagelsmann era rimasto in albergo a causa di quella che era stata definita "un'infezione simil-influenzale". Per l'occasione era stato sostituito dai suoi assistenti Dino Toppmoeller e Xaver Zembrod e quasi sicuramente avverrà lo stesso nel match di campionato contro l'Hoffenheim in programma sabato 23 ottobre alle 15:30. L'allenatore dovrà rispettare il periodo di isolamento a casa e i tempi tecnici per rivederlo in campo non ci sono. Difficile il suo recupero anche per la sfida di coppa di Germania del 27 ottobre in casa del Borussia Monchengladbach. Più probabile che l'allenatore tedesco torni al suo posto per guidare i suoi nella trasferta di Berlino prevista per l'ultimo weekend di ottobre.

Il Bayern Monaco è saldamente al comando del gruppo E di Champions League dopo aver vinto in modo convincente tutte le tre partite in cui è stato impegnato. Gli ottavi di finale sono già ipotecati e per il primo posto matematico basteranno solo tre punti da guadagnare nel girone di ritorno. Basti pensare che il suo score in Europa parla di 12 gol fatti e nessuno subito. Allo stesso modo, la squadra di Nagelsmann guida la Bundesliga con una lunghezza di vantaggio sul Borussia Dortmund e si avvia a vincere il campionato per la decima stagione consecutiva.