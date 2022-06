Nagelsmann paparazzato in intimità con una giornalista: la Bild la rimuove dall’incarico Il provvedimento della Bild: la 30enne giornalista è stata sollevata dall’incarico “con effetto immediato”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle ultime ore Julian Nagelsmann è finito al centro delle attenzioni mediatiche in Germania e non per i successi del suo Bayern Monaco, che allena dall'estate scorsa e che ha portato alla vittoria della Bundesliga, ma per le foto che lo ritraggono in effusioni amorose con una donna. La signora in questione è Lena Wurzenberger, una giornalista sportiva di 30 anni che scrive per il principale quotidiano tedesco, la Bild, e che seguiva come corrispondente proprio il Bayern. Già, seguiva.

Il 34enne tecnico ex Hoffenheim e Lipsia ha annunciato all'inizio di questo mese la fine della sua relazione – durata 15 anni – con la moglie Verena. Adesso, a strettissimo giro, è stato avvistato su uno yacht privato di lusso con la sua nuova amante, in atteggiamenti che non lasciano dubbi sulla natura della relazione. Baci e abbracci cullati tra le onde al largo di Ibiza, in attesa che cominci la nuova stagione del Bayern, che intanto ha preso Mané ed è alle prese col ‘ribelle' Lewandowski che vuole forzare la propria cessione al Barcellona.

La vicenda, assolutamente privata, è venuta fuori con grande impatto mediatico in Germania quando la Bild ha annunciato che la Wurzenberger è stata sollevata "con effetto immediato" dalla copertura del Bayern Monaco, dopo che è stata scoperta la relazione con l'allenatore del club bavarese. La giornalista in precedenza era stata corrispondente per il Werder Brema, prima di trasferirsi a Monaco, dove negli ultimi due anni ha seguito i campioni della Bundesliga. E recentemente ha intervistato sulla Bild proprio l'ultimo acquisto del Bayern Mané.

Nagelsmann, che compirà 35 anni il prossimo mese, ha due figli avuti con Verena, un maschio e una femmina. Da quanto trapela, il suo rapporto con Lena Wurzenberger "è serio" e anche il Bayern ne è stato informato. Questa mattina è stata la stessa Bild ad annunciare la relazione in un articolo intitolato: "Julian Nagelsmann ama la giornalista della Bild". Il pezzo racconta che la coppia ha trascorso una breve vacanza a Ibiza e il giornale è venuto a conoscenza della loro storia soltanto ieri.

Julian Nagelsmann festeggia la Bundesliga vinta col Bayern Monaco

Enfant prodige della panchina, Nagelsmann ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dell'Hoffenheim a soli 23 anni. Cinque anni dopo, quando dunque ne aveva 28, è diventato il più giovane allenatore nella storia della Bundesliga. La prima stagione col Bayern lo ha visto trionfare in campionato, ma in Champions League c'è stata la sconfitta a sorpresa nei quarti di finale per mano del Villarreal. Adesso riparte con l'obiettivo Champions, con una nuova compagna al fianco.