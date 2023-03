Nagelsmann fregato dalla sua vita privata: “La sua ragazza era un grosso problema per il Bayern” Emergono retroscena sul clamoroso esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco: c’entra la sua vita privata.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi il Bayern Monaco ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore: Thomas Tuchel ha preso il posto da qualche ora dell'esonerato Julian Nagelsmann, in uno dei più clamorosi ribaltoni in panchina che si ricordino, visto che il vecchio tecnico era in corsa su tutti i fronti. Sarà dunque l'ex tecnico del Chelsea a cercare di centrare il Triplete, visto che i bavaresi sono nei quarti di Champions e coppa nazionale, nonché secondi in campionato a un punto dal Borussia Dortmund, che alla ripresa della Bundesliga sarà ospite all'Allianz Arena.

Thomas Tuchel col CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn oggi alla presentazione ufficiale del nuovo tecnico

Proprio i dubbi sulla capacità di Nagelsmann di avere ancora in mano la squadra dopo l'ultima sconfitta di Leverkusen e dunque di poter arrivare in fondo in tutte le competizioni, cosa ritenuta possibile dalla dirigenza del Bayern, sono stati la scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio a Monaco. L'erosione di punti nel 2023 da parte del Dortmund (ben 10) hanno pesato di più del percorso netto in Champions (8 vittorie in 8 partite, con l'ultimo scalpo eccellente del PSG).

Il CEO Kahn e il Ds Salihamidzic hanno sentito puzza di bruciato anche nello spogliatoio – dove i rapporti del tecnico con alcuni giocatori si erano deteriorati – e non hanno perso tempo, dando immediatamente il benservito a Nagelsmann, cui non ha giovato neanche la decisione di andarsene a sciare in Austria durante la sosta per le nazionali, subito dopo la sconfitta di domenica scorsa.

Una vicenda che non è l'unica attinente la vita privata del 35enne allenatore tedesco ad essere indiziata di avere avuto un peso nel suo esonero da parte del Bayern. L'ex calciatore dei bavaresi Markus Babbel sostiene infatti che la relazione di Nagelsmann con la giornalista della Bild Lena Wurzenberger (che si è appena dimessa dal giornale) abbia portato ad "una mancanza di fiducia" nello spogliatoio della squadra.

"So che la relazione di Nagelsmann con una giornalista della Bild era un argomento enorme nello spogliatoio – ha detto l'ex nazionale tedesco – Non andava affatto bene che stesse con lei. La sua ragazza era quindi un grosso problema per il Bayern. C'era poca fiducia perché alcuni giocatori non riuscivano più a comunicare quello che pensavano. Perché avevano paura che tutto finisse sul giornale".

Peraltro non è la prima volta che in casa Bayern si parla di timori di ‘spifferi' dallo spogliatoio, visto che soltanto la scorsa settimana era stato proprio Nagelsmann a parlare di una talpa che a suo dire faceva uscire all'esterno le sue disposizioni tattiche. Quello che emerge da tutto ciò è sicuramente un ambiente dove si respirava aria non esattamente pulita: sarà questo probabilmente il primo aspetto cui dovrà mettere mano Tuchel.