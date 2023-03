Nagelsmann scopre una talpa nello spogliatoio del Bayern: “Come fa a guardarsi allo specchio?” Julian Nagelsmann non si è risparmiato alla vigilia di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi ha svelato in conferenza stampa l’esistenza di una talpa vicina alla squadra che starebbe divulgando informazioni tattiche agli avversari: “Se la persona che trasmette queste informazioni vuole farmi del male, allora così sia ma danneggia anche ogni singolo giocatore”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una conferenza stampa innocua che si pensava potesse incentrarsi principalmente sul sorteggio Champions che ha visto il Bayern Monaco sorteggiato contro il Manchester City ai quarti, si è trasformato in tutt'altro. Julian Nagelsmann non si è risparmiato alla vigilia della gara che i bavaresi dovranno giocare in casa del Bayer Leverkusen. Il tecnico 35enne del blasonato club tedesco esordisce con una considerazione che spiazza tutti i presenti: "Le talpe sono specie protette – dice – Ogni volta che guidi attraverso la campagna bavarese, vedi 80.000 talpe e non puoi liberartene. La ricerca della talpa è quindi molto complicata".

A tutti è sembrato subito che si trattasse di un'allusione a qualcosa di ben più grande che l'allenatore del Bayern ha ben presto spiegato senza risparmiarsi e senza filtri: "Sono infastidito – ha detto in conferenza stampa – Ci penso molto perché penso a cosa ne fa di queste informazioni la persona che le sta trasmettendo. Cosa spera? Cerco sempre di scoprire qual è la motivazione". Una talpa sta trasmettendo informazioni riservate sulla squadra all'esterno. Non è chiaro se si tratti di un giocatore o di un membro dello staff, ma sicuramente qualcuno vicino alla squadra. È questa dunque la tesi di Nagelsmann espressa in conferenza stampa e riportata dalla ‘Bild'. Il tecnico ha fatto sapere di essere molto turbato da questa vicenda e sta facendo chiarezza per svelare a tutti la sua identità.

"Per me è sempre importante potermi guardare allo specchio la sera, trattare bene i miei giocatori e i miei colleghi allenatori – ha aggiunto ancora l'allenatore del Bayern – Si spera che anche questa persona non sia in grado di guardarsi allo specchio perché non è giusto. Queste sono cose a cui ho pensato per anni. Come costruisco le mie idee, come cerco di preparare i giocatori". Alcuni dettagli degli schemi tattici di Nagelsmann sarebbero infatti finiti sui social e altri nelle mani degli avversari. Il tecnico spiega nello specifico cosa sia accaduto: "Non è stata pubblicata una forma di allenamento, era il programma della partita contro il Bochum – continua – Questa non è la base, quindi non possiamo essere decifrati ora. Non sono preoccupato per questo".

Tuttavia, le note tattiche mostravano le forme di gioco di base di Nagelsmann, come dovrebbero comportarsi i giocatori esterni (Nagelsmann li chiama "jolly") sul lato destro e sinistro con e senza palla, come dovrebbero comportarsi i tre difensori quando c'è molta pressing e come le palle che escono dalla difesa debbano essere giocate quando c'è molta pressione avversaria. Ecco perché è infastidito dall'effetto che può avere sugli avversari e i vantaggi che può dare loro: "Questo non rende necessariamente la vita più facile ai giocatori – ha spiegato ancora – C'erano tre o quattro immagini fisse, quindi è più facile per gli avversari analizzare e scegliere alcune cose. Se la persona che trasmette queste informazioni vuole farmi del male, allora così sia ma danneggia anche ogni singolo giocatore".