Nagelsmann contro il Psg: “Ma come fa a spendere così tanto? Mi strofino gli occhi per lo stupore” Il tecnico del Bayern Monaco ha parlato del mercato del Paris Saint Germain e si è detto alquanto stupito per le grandi cifre spese dai francesi: “Spero e credo che la Uefa ha interesse a mantenere il senso della competizione. Ogni tanto mi strofino gli occhi per lo stupore. Mi chiedo? Come fanno a spendere così tanto”.

A cura di Alessio Morra

Il faraonico mercato del Paris Saint Germain ha scatenato moltissime discussioni. Tecnicamente i francesi hanno acquistato solo il cartellino di un giocatore (Hakimi) perché gli altri quattro sono arrivati tutti a costo zero. Ma per convincere Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Leo Messi il Psg ha presentato loro delle offerte straordinarie, a cui era quasi impossibile dire di no. Si parla di Fair Play Finanziario assente, e ora anche di tetto salariale per il futuro. Ma l'attualità dice che i francesi sono favoritissimi per la prossima Champions League. Le ricchissime spese del Psg sono oggetto di discussione e tra le voci critiche c'è anche quella del tecnico del Bayern Monaco.

Julian Nagelsmann, classe 1987, che non ha vissuto un meraviglioso pre-campionato e che ha l'onore e l'onore di guidare il club più ricco e vincente della Bundesliga, in un'intervista rilasciata a ‘Kicker' parlando del sontuoso mercato del Psg si è detto preoccupato per il futuro del calcio tedesco in generale: "Rischiamo di restare indietro, è inutile nascondersi, è una possibilità che si potrebbe concretizzare. Per il Bayern la situazione è un po' più facile rispetto ad altri concorrenti del campionato, ma comunque complicata".

Poi il giovane allenatore ha mostrato senza remore il suo grande stupore per la campagna acquisti del Paris Saint Germain e ha lanciato un appello alla Uefa: "PSG? Non sono un esperto e non riesco sempre a percepire cosa succeda dietro le quinte, ma ogni tanto mi strofino gli occhi per lo stupore. E mi chiedo come faccia. Spero e credo che la UEFA ha interesse a mantenere vivo il senso della competizione. In questo senso, il Bayern, che ha vinto la Champions due anni fa, vuole ancora essere protagonista".