Muslera salva un avversario durante il derby: con uno scatto gli evita l’impatto con il palo L’attaccante del Besiktas era a un passo dal finire contro il palo a tutta velocità, ma Muslera non ci ha pensato due volte prima di salvarlo: è la scena più bella del derby di Istanbul.

A cura di Ada Cotugno

Sugli spalti il derby di Istanbul è tra i più infuocati di tutta l'Europa, ma in campo questa volta Fernando Muslera si è distinto per un gesto di puro fair-play. Il portiere con un passato alla Lazio è arrivato al Galatasaray nel 2011 e da allora è diventato uno dei simboli della squadra che negli ultimi anni ha ospitato diversi grandi nomi provenienti dai maggiori campionati europei.

Di sfide contro il Besiktas ne ha vissute tantissime, ma l'ultima è diventata un po' speciale. Oltre alla vittoria per 2-1 portata a casa dalla sua squadra, Muslera è diventato l'idolo di tutta la tifoseria e ha ricevuto complimenti anche dagli avversari. Scene inusuali per un derby così sentito ma che sono diventate realtà dopo un semplice gesto compiuto dal portiere nei confronti di un giocatore dell'altra squadra.

Con l'incursione di Rebic il Besiktas si era riversato tutto in avanti alla ricerca del gol. L'intento dell'ex Milan era quello di mettere davanti alla porta Valentin Rosier, regalandogli l'assist per il possibile gol: il francese ha intuito la traiettoria del pallone che però è arrivato troppo lungo nonostante il suo tentativo in spaccata di raggiungerlo. L'attaccante si è ritrovato così lanciato a tutta velocità verso uno dei pali della porta, senza nessuna possibilità di frenare.

L'impatto con il legno avrebbe potuto causargli diversi problemi al volto e ad altre parti del corpo, ma da buon portiere Muslera è accorso in suo aiuto per spostarlo da quella posizione pericolosa. L'ex Lazio ha spinto l'avversario quel tanto che bastava per evitargli un doloroso incontro con il palo: Rosier è scivolato a terra dietro la porta, un po' zoppicante ma completamente illeso.

Il gesto dell'uruguaiano è stato lodato dai suoi tifosi e anche dagli avversari. Sui social, più che del risultato, a diventare virale è stato proprio il video della sua prodezza accompagnata da commenti commossi: "Grande portiere, essere umano ancora migliore".