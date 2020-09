Juventus-Sampdoria è stata una partita assolutamente gestita bene dal direttore di gara Piccinini che non ha dovuto faticare troppo durante la partita. Una partita arbitrata al meglio con poche sbavature che hanno contributo a rendere piacevole la gara che la Juventus ha messo subito sui binari giusti. Ma nel finale della prima frazione, la Sampdoria ha protestato per un fallo di mano in area di rigore bianconera ad opera di Bonucci dopo un contrasto con Bonazzoli.

Dal fermo immagine sembra proprio che la palla sia andata a sbattere sul braccio del difensore bianconero e poi eventualmente sul petto del difensore bianconero. Per una decisione che inizialmente sembrava essere corretta da parte di Piccinini, ma che poi invece, andando a rivedere le immagini, è diventata sempre più chiara l'ipotesi che potesse esserci un rigore mancato per la Sampdoria. Ovviamente le proteste da parte dei giocatori blucerchiati sono state immediate ma il direttore di gara aveva ormai preso la sua decisione.

Bonucci, fallo di mano su tiro di Bonazzoli

