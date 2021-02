Il Bayern Monaco si sta giocando la finale di Coppa del Mondo per Club contro i messicani del Tigres, godendo dei favori del pronostico. I tedeschi sono anche riusciti ad andare in vantaggio al 18′ grazie ad un fendente di Kimmich che ha tagliato l'intera area di rigore infilandosi vicino al palo più lontano della porta difesa da Guzman. Un tiro preciso e letale ma che non è servito a infrangere la parità: infatti, sulla traiettoria c'era anche Lewandowski che si era mosso in posizione di offside. Se in un primo momento l'arbitro Ostojich convalida, davanti al richiamo del VAR controlla le immagini televisive. E giustamente annulla il gol.

L'azione del Bayern è stata corale, con l'intera squadra tedesca che si è riversata nella metà campo dei messicani. Poi, Kimmich ha scelto la conclusione dalla distanza con un destro rasoterra indirizzato sul palo più lontano. Una scelta corretta che ha sorpreso Guzman ma anche Lewandowski che era scattato in area in attesa di un cross. Il bomber polacco si è trovato così sulla traiettoria del pallone e – anche senza toccarlo – in posizione attiva nell'azione.

L'arbitro Ostojich in un primo momento ha convalidato la rete ma poi, richiamato dal VAR ha voluto controllare le immagini che hanno permesso di capire la situazione: Lewandowski era in offside al momento del tiro di Kimmich e ha partecipato attivamente all'azione essendo a pochi metri dal portiere del Tigres Guzman.

