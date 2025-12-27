Mourinho usa Lewis Hamilton per difendere il Benfica e rispondere a una provocazione

Il presidente dello Sporting Lisbona ha punzecchiato il Benfica e implicitamente Mourinho, che in un primo momento non ha voluto rispondergli, poi però lo ha fatto citando i risultati di Lewis Hamilton.

José Mourinho è salito a bordo del Benfica quando la stagione era già iniziata. Il suo percorso non è fatto solo di vittorie, ma nemmeno terribilmente deludente. Ma qualche critica in patria non manca per lo Special One, che alla vigilia della delicata trasferta con il Braga ha citato Lewis Hamilton per spiegare le difficoltà della sua squadra soprattutto per rispondere alle punzecchiature di Frederico Vandaras, il presidente dello Sporting Lisbona.

La provocazione del presidente dello Sporting Lisbona

Al termine del girone d'andata c'è il Porto di Farioli al comando del campionato portoghese con 43 punti (14 vittorie e 1 pareggio). Seguono lo Sporting Lisbona con 38 e il Benfica con 35, imbattuto ma con troppi pareggi. Nei giorni scorsi il presidente dello Sporting Vandaras ha mandato un messaggio forte e preciso al Benfica: "Il campionato finirà e il Benfica arriverà sempre tardi". Come a dire che al traguardo la squadra di Mourinho ci arriverà a giochi fatti.

José Mourinho ha guidato 20 volte il Benfica: 13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, coppe incluse.

Mourinho dice di non voler commentare

Mourinho nell'ultima conferenza stampa non ha voluto replicare in modo diretto al numero uno dei bianco-verdi, anzi ha provato a dare meno importanze: "Non commento e non commenterò le parole di nessun presidente. Queste cose non ci servono da carburante. La storia del Benfica dimostra che a volte arriva tardi, ma il più delle volte non arriva tardi".

Poi lo fa citando Lewis Hamilton

Insomma più una risposta alla Boskov verrebbe da dire. Ma lo Special One ha sempre un coniglio nel cilindro e per parlare della grandezza del Benfica cita nientemeno che Lewis Hamilton, che non se l'è passata tanto bene con la Ferrari nell'ultima stagione. Mourinho che è un appassionato di Formula 1 ha dichiarato: "Hamilton è arrivato tardi (nella classifica piloti ndr.) negli ultimi due campionati del mondo di F1, ma ne ha vinti sette o otto. È il pilota di F1 con più titoli. La storia del Benfica dimostra che sì, nelle ultime due stagioni siamo arrivati ​​tardi, ma siamo il club con più trofei in Portogallo". Curioso che l'allenatore portoghese dica sette o otto, visto che i titoli di Hamilton sono 7 (come Schumacher), con quello del 2021, perso in modo particolare che tutt'ora grida vendetta, per dirla alla Mourinho.