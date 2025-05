video suggerito

Mourinho ricorda gli irrigatori del Camp Nou dopo Barcellona-Inter: “Non poteva essere più epico” José Mourinho ricorda gli irrigatori accesi del Camp Nou dopo Barcellona-Inter: “Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Non poteva essere più epico”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

La sfida tra Inter e Barcellona evoca dolci ricordi a José Mourinho. La notte del Camp Nou mise una pietra gigantesca su una delle imprese calcistiche più belle della storia: il Triplete con i nerazzurri. Lo Special One affrontava il Barça più forte di sempre ma i nerazzurri riuscirono a qualificarsi per la finale di Madrid: "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo".

Mou ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca in cui ha ricordato quel doppio scontro, che ha preceduto anche i duelli successivi tra Barça e Real Madrid, quando la sua Inter si assicurò un posto nella finale di Champions League eliminando la squadra catalana.

L'Inter riuscì a resistere all'assalto del Barcellona e si guadagnò il pass per la finale di Madrid proprio sul campo del Camp Nou: quando l'arbitro fischiò la fine Mourinho e i calciatori iniziarono a correre sul prato e per ripicca vennero accesi gli irrigatori del prato. Non era ammesso festeggiare a Barcellona. Invece andò proprio così. Quindici anni dopo, il tecnico portoghese racconta come andò quella partita, che segnò senza dubbio la storia dell'Inter, che vinse la Champions League dopo quasi cinquant'anni, e di Mourinho, che non tornò a Milano perché il suo destino era sedere sulla panchina del Real Madrid.

Victor Valdes ha provato a fermare la sua corsa davanti al pubblico Culé, deluso e amareggiato per la mancata rimonta, ma Mourinho non si è fatto intimorire e ha proseguito fino allo spicchio occupato dai tifosi dell'Inter.

A distanza di anni lo Special One ha ricordato così quanto accaduto dopo il triplice fischio al Camp Nou: "Non ci sono parole per descrivere quello che è successo. La sensazione che abbiamo provato alla fine della partita è qualcosa che solo noi conosciamo e che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Non avrebbe potuto essere più epico. La partita a Milano è stata perfetta, e poi è arrivata la partita al Camp Nou ".