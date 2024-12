video suggerito

Mourinho potrebbe fare un clamoroso ritorno in Premier: allenerebbe la penultima in classifica Il Wolverhampton avrebbe offerto 6 milioni di euro al Fenerbahce per avere Mourinho subito: un trasferimento difficile, ma potrebbe esserci lo zampino di Jorge Mendes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Qualche conto in sospeso con la Premier League c'è ancora, ma l'indiscrezione che arriva dalla Turchia è clamorosa. José Mourinho potrebbe tornare subito in Inghilterra, ma non nelle alte sfere alle quali è abituato: il Wolverhampton avrebbe fatto un'offerta al Fenerbahce per avere il portoghese il prima possibile e dare così una sferzata alla lotta per non retrocedere che ha ingaggiato in questa stagione.

La fonte turca As Marca riporta di un reale interesse degli inglesi che attualmente sono penultimi in classifica, in una situazione piuttosto complicata che li vede reduci da tre sconfitte consecutive. La retrocessione in Championship sembra quasi inevitabile e per questo i tifosi nelle ultime giornate hanno invocato l'arrivo dello Special One che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Inghilterra molto presto: lo spostamento immediato sembrerebbe difficile, ma dietro potrebbe esserci lo zampino di Jorge Mendes.

L'offerta del Wolverhampton a Mourinho

L'idea dei Wolves è quella di avere il nuovo allenatore subito, senza indugiare ulteriormente. Con 9 punti in 15 partite la panchina di Gary O'Neil scotta, ma a sostituirlo potrebbe essere uno dei big del nostro calcio. Mourinho continua la sua avventura con il Fenerbahce dove è approdato durante l'estate: un progetto del tutto inedito ed entusiasmante per lui che si è calato alla perfezione nel calcio turco: al momento è secondo alle spalle del Galatasaray, ma il suo arrivo ha rinvigorito la tifoseria e portato nuovo pepe al campionato. Un mese fa Mourinho aveva aperto alla possibilità di fare ritorno in Premier League, soprattutto per avvicinarsi alla sua famiglia che vive ancora a Londra, ma ha rassicurato i tifosi turchi dicendo che avrebbe onorato il suo contratto per i prossimi due anni.

Ma l'offerta del Wolverhampton sbaraglia le carte: gli inglesi avrebbero offerto oltre 6 milioni di euro al Fenerbahce per poter liberare subito il portoghese e riportarlo in Inghilterra, anche se non si troverebbe nel suo ambiente ideale e sarebbe costretto a lottare per non retrocedere. Difficilmente Mourinho cambierà squadra adesso, anche se gli ottimi rapporti dei Wolves con Jorge Mendes (che li ha trasformati di fatto in una colonia portoghese) potrebbero avere un peso specifico e convincere lo Special One a cambiare progetto in corsa.