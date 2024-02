Mourinho non dimentica la Roma: nel giorno del compleanno del figlio il ricordo è giallorosso José Mourinho ha voluto regalare un nuovo tributo d’amore per i tifosi della Roma. Lo ha fatto in un momento non banale, festeggiano il compleanno del figlio José Mario, sui social. Un ulteriore segnale fortissimo dello Special One che non ha dimenticato la “famiglia” giallorossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Josè Mourinho non dimentica e non può farlo anche se volesse perché il legame che ha stretto con il mondo giallorosso a Roma appare già l'ennesimo vincolo empatico che resterà per sempre. Esonerato dalla dirigenza, il portoghese aveva subito lasciato un commosso addio ai tifosi che lo hanno idolatrato in Capitale e a distanza di settimane, ritorna sui social: per festeggiare il 24° compleanno del figlio José Mario, ma anche per ribadire il proprio amore e affetto del suo recentissimo passato romanista.

"Auguri, mio uomo!" Così José Mourinho è ritornato sui propri account ufficiali social, per celebrare il 24° compleanno di José Mario. Poche parole ma dirette, come nell'oramai conosciuto marchio di fabbrica dello Special One cui basta pochissimo per centrare il punto e portarsi a casa spesso la vittoria. Così, anche in occasione dei festeggiamenti del figlio, il tecnico ha messo tra le tante fotografie celebrative una in particolare che non è certo passata inosservata dai tifosi della Roma, richiamando alla mente il feeling costruito in due anni e mezzo in Capitale, in un progetto che ha visto alti e bassi costanti, fino alla decisione dei Friedkin di cambiare rotta.

Una rotta che è finita nel porto sicuro di Daniele De Rossi, romano e romanista DOC, al quale è affidato l'infelice compito di risollevare subito le sorti di un ambiente che si è sentito immediatamente orfano di Mourinho, con cui aveva costruito un legame a doppio filo, attraversato da cocenti umiliazioni ma anche di esaltanti cavalcate. Tutto racchiuso, per l'ennesima volta dallo Special One in una foto. Già emozionante l'ultimo post, proprio in riferimento al suo addio al mondo romanista, tributo ai tifosi che mai l'hanno abbandonato.

Poi, il secondo "regalo" dello Special One ai suoi ex tifosi, per rinsaldare un legame che va oltre allo sport, inserendolo in un contesto squisitamente privato e che aggiunge ulteriore valore. Cinque fotografie, scelte da papà José, tra cui anche quella di un piccolissimo José Mario, fino ad arrivare all'orgoglio classico paterno con una foto dei tempi d'oggi. Ma è l'ultimo scatto che ha fatto esplodere ancora una volta l'amore per Mou da parte dei tifosi giallorossi: José Mario che festeggia tenendo in mano la Conference League, l'apoteosi del passaggio del portoghese a Roma. Una fotografia "gratuita", tra le migliaia che poteva scegliere. E che è finita tra quelle per festeggiare il compleanno del figlio: ennesimo tributo alla sua altra famiglia, quella romanista.