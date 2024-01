Urla sull’aereo dopo Milan-Roma, Mourinho: “Mi avete fatto vergognare”. Reazione della squadra Sull’aereo che ha riportato la Roma nella capitale dopo la sconfitta contro il Milan, si è consumata la fragorosa rottura tra José Mourinho e parte della squadra, con alcuni senatori coinvolti. Durissimo scambio di accuse, a quel punto Ryan Friedkin ha informato suo padre Dan che la situazione era senza ritorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre José Mourinho sembra vicino ad accasarsi a tempo di record all'Al Shabab, club saudita che ha messo sul piatto la consueta vassoiata di milioni, emerge un retroscena che fa luce sul come e perché la situazione sia precipitata alla Roma in poche ore tra domenica sera e martedì mattina, quando i Friedkin hanno comunicato l'esonero al 60enne tecnico portoghese. Ci sarebbe stata infatti una fragorosa rottura tra lo Special One e parte della squadra – con alcuni senatori dello spogliatoio coinvolti – sull'aereo che ha riportato la comitiva giallorossa nella capitale dopo la brutta sconfitta in casa del Milan per 3-1.

Cosa è avvenuto durante quell'agitato volo Milano-Roma lo svela Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, in un articolato post sul proprio profilo Twitter in cui parla di "rottura totale". È stato Mourinho a innescare le polveri alzando la voce e attaccando la squadra senza mezzi termini: "Mi avete fatto vergognare, non si può giocare così", ha rinfacciato ai suoi uomini. Dal che la discussione è deflagrata e sono volate parole grosse. Alcuni calciatori – anche di peso – non se la sono tenuta e hanno risposto per le rime al loro allenatore, accusandolo di tirarsi sempre fuori quando le cose vanno male. "Perdiamo tutti e vinciamo tutti, se giochiamo male è anche per colpa della guida tecnica", è stato il senso delle rimostranze.

A quel punto a Ryan Friedkin è apparso chiaro che non c'erano più i presupposti – neanche dal punto di vista del rapporto tra tecnico e squadra, quello con la società già era logoro da tempo – per andare avanti con Mourinho e ha avvisato immediatamente suo padre Dan. Da lì gli eventi si sono susseguiti come è noto: la convocazione dello Special One a Trigoria di buon mattino, il confronto animato tra proprietà e allenatore, la comunicazione dell'esonero e la richiesta di svuotare in tempi brevi l'ufficio e abbandonare il centro sportivo della Roma.

Una fine ingloriosa per il portoghese, peraltro la quarta di fila della sua carriera. E i veleni potrebbero non essere finiti tra le parti, visto che gli avvocati di Mourinho starebbero valutando la possibilità di chiedere i danni d'immagine al club giallorosso per le modalità con cui è stato dato il benservito al Vate di Setubal.