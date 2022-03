Mourinho infastidito dal campo del Vitesse: “Condizioni pietose, non si può giocare a calcio” José Mourinho ha reso frizzante la vigilia di Vitesse-Roma, sfida d’andata degli ottavi di Conference League, criticando duramente il terreno di gioco del Gelredome.

A cura di Vito Lamorte

La Roma giocherà in casa del Vitesse la gara d'andata degli ottavi di finale della Conference League e c'è grande attesa nell'ambiente giallorosso per questa sfida, visto che la squadra capitolina è una delle squadre più accreditate per arrivare fino in fondo al torneo. José Mourinho tornerà in panchina dopo i due turni di squalifica in campionato e nella conferenza stampa della vigilia ha parlato dell'importanza del confronto con gli olandesi: "Ogni partita è importante. Domani dovremo essere bravi ad affrontare una partita complicata, su un campo difficile. Non faremo turnover ma scenderemo in campo con la squadra migliore possibile per provare a vincere".

La squadra giallorossa viene da quattro partite senza sconfitta e sembra aver trovato una continuità di risultati che era mancata nella parte centrale di questa stagione: "Siamo una squadra in crescita, veniamo da tante partite di fila senza sconfitta. Stiamo bene e siamo al completo, cosa che quest’anno è successa poche volte. Siamo in grande condizione, sia chi è partito dal primo minuto che chi è entrato. Ora abbiamo anche una panchina di qualità e le 5 sostituzioni dell’ultima domenica ne sono la dimostrazione”.

In merito alle scelte di formazione che farà Mourinho ha fatto capire che tutti sono sotto osservazione e verrano scelti di volta in volta gli uomini che stanno meglio: "Punto su tutti quelli che lavorano bene e la squadra in questo momento sta lavorando bene ed è in forma. Contro l’Atalanta ho fatto cinque cambi perché in questo momento abbiamo una panchina di qualità, cosa che in passato non succedeva per le assenze. Abbiamo due obiettivi: campionato e Conference, ogni partita per noi sarà decisiva. Sono contento dei miei giocatori, perciò non parlo di turnover, guarderò solo a chi magari è più stanco. Non sarà turnover ma giocherà una squadra forte e avrò a disposizione una panchina altrettanto forte”

Commenti durissimo da parte del tecnico portoghese sul terreno di gioco del Gelredome, lo stadio del Vitesse: "Le condizioni del campo sono pietose. Sono vent’anni che vengo in Olanda da allenatore e non avevo mai visto un campo del genere. Non so come sia possibile".

Quando gli è stato chiesto un giudizio sul calcio olandese lo Special One è tornato ai suoi inizi da allenatore e ha risposto in maniera molto genuina: "Ho iniziato con Van Gaal e devo solo esprimere la mia gratitudine".