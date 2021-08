Mourinho faccia a faccia con l’arbitro, la reazione all’espulsione è ‘speciale’ Mourinho, due membri dello staff e tre calciatori della Roma espulsi durante l’amichevole con il Betis Siviglia. A scatenare le ire dello special one è la decisione dell’arbitro di convalidare un gol irregolare, segnato da Alex Moreno aiutandosi col braccio. La reazione del tecnico portoghese è veemente, iconico anche il gesto dopo il cartellino rosso.

Tre calciatori espulsi. Cartellino rosso per José Mourinho, allontanati anche due membri dello staff. Totale, cinque tesserati della Roma mandati via dall'arbitro nell'amichevole giocata contro il Betis in Spagna. Il risultato è penalizzante per i capitolini – sconfitti per 5-2 – ma a pesare sul match è stata la rete irregolare che ha spezzato l'equilibrio dell'incontro, cambiato l'inerzia della gara e soprattutto fatto saltare i nervi ai capitolini. Succede tutto in occasione delle rete siglata in maniera molto furba da Alex Moreno: a pochi passi dalla porta si tuffa per colpire la palla di testa ma la spinge in rete aiutandosi con un braccio. Non c'è Var che consente che di rivedere l'azione e smascherare la scorrettezza ma la sicurezza del direttore di gara nel convalidare il gol è la miccia che fa esplodere le proteste.

Gianluca Mancini protesta e riceve un cartellino giallo. Ma è solo un'avvisaglia di quel che accadrà poco dopo. Lorenzo Pellegrini prende due ammonizioni a breve distanza l'una dall'altra e va sotto la doccia in anticipo. È in quel momento che l'allenatore lusitano schizza dalla panchina e va sul terreno di gioco per affrontare il direttore di gara. Chiede spiegazioni, muove obiezioni, si lamenta per quanto accaduto e per il metro di giudizio adottato. Arriva faccia a faccia con il fischietto, lo guarda fisso negli occhi e mormora qualcosa. Vede sventolare sotto il naso il cartellino rosso ed esce. Il gesto delle manette è un'icona della sua esperienza in Italia, questa volta si limita ad applaudire in maniera polemica.

La Roma ormai è fuori dal match, la tensione emotiva le ha giocato un brutto scherzo: vanno fuori anche Mancini (espulso per un intervento sull'avversario, Borja Iglesias) e Karsdorp (doppio giallo anche per lui per un fallo sull'ex viola, Joaquin). Ridotta in 8 uomini crolla e incassa la ‘manita' di reti dopo aver recuperato per due volte il risultato con Shomurodov (neo acquisto) e lo stesso Mancini. Poi il cortocircuito provocato dalla rete di Moreno viziata da un tocco di braccio.