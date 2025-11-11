Mourinho e il conto d’albergo a 5 stelle non saldato: cifra da capogiro per una suite di lusso

José Mourinho e il conto salatissimo dell'albergo lasciato da pagare. Lo Special One adesso è al Benfica ma dalla Turchia rimbalza l'importo del saldo relativo al soggiorno del tecnico durante l'esperienza sulla panchina del Fenerbahçe. E non si tratta di un hotel qualsiasi ma di una struttura altamente qualificata (a cinque stelle) che l'ex allenatore ha utilizzato nel corso dei 16 mesi trascorsi in Super Lig. Quanto ha speso? L'importo in lire turche è di 36,5 milioni che in euro equivalgono a circa 750 mila euro: e tanto è bastato per rinfocolare le polemiche nei suoi confronti. Non è chiaro se la fattura costosa è a carico della società oppure dello stesso Mourinho, fatto sta che nel corredo accessorio delle critiche ricevute, e per il clima tossico per il rapporto con gli arbitri e per i risultati, c'è anche questo dettaglio.

L'avventura dello Special One finita male sul Bosforo

Sedici mesi è stata la durata dell'avventura di Mourinho sul Bosforo. Accolto con grande entusiasmo e altrettante aspettative, il percorso alla guida del Fenerbahçe s'è rivelato accidentato nonostante una media punti (2.2 su 62 incontri) soddisfacente. L'esonero è stata la naturale conseguenza di un rapporto ormai logoro: lo strappo definitivo è stata la mancata qualificazione alla Champions League attraverso i preliminari, un brutto colpo per il club alla luce degli introiti che genera la partecipazione alla massima competizione continentale per club. Il sipario è calato (anche) così, con l'allenatore che per lasciare il proprio incarico in anticipo e togliere il disturbo ha intascato un indennizzo di circa 9 milioni di euro.

La preferenza dello Special One per il soggiorno in albergo

Perché Mourinho è stato in albergo e non ha scelto un'abitazione o un appartamento privati? Non è la prima volta che opta per soluzioni del genere, lo fece anche ai tempi del Manchester United quando tra il 2016 e il 2018 scelse come alloggio il Lowry Hotel per 895 giorni (poco più di 600 mila euro le spese registrate). Il copione s'è ripetuto anche in Turchia: vi arrivò nel giugno 2024 e venne condotto al Four Seasons Hotel, situato sulle rive del Bosforo, usufruendo del vitto garantitogli grazie alla suite di lusso. Una location d'eccezione considerato che l'intera struttura ricettiva è situata in un ex palazzo ottomano del XIX secolo. Basta dare un'occhiata alla brochure per avere un'idea della portata del complesso, dotato di spa, ambienti destinati a palestre oltre a piscine (tanto interne quanto esterne) che arricchiscono la lista degli optional e dei servizi offerti alla clientela.