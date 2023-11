Mourinho bacchetta la Roma: “Alcuni giocano con superficialità”. A chi si riferisce lo Special One Mourinho attacca i suoi giocatori e bacchetta la Roma dopo il pareggio col Servette: “Alcuni giocatori oggi hanno perso un’opportunità. Oggi chi è entrato dalla panchina è entrato con superficialità”.

"Alcuni giocatori oggi hanno perso un'opportunità. Oggi chi è entrato dalla panchina è entrato con superficialità. C'è più rammarico per l'opportunità che alcuni giocatori hanno perso oggi che il 2° posto". José Mourinho ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Roma per 1-1 in casa del Servette che porta a due lunghezze dallo Slavia Praga i giallorossi.

A chi gli chiede se si riferisce ad Aouar lo Special One ha risposto così: “No, non solo lui. Quelli che partono dalla panchina partono sempre bene, non penso sia un dramma giocare i playoff è difficile ma è anche una motivazione. L’olimpico sarà sempre tutto esaurito, non è un dramma, i drammi sono le opportunità perse. Ho giocato 150 partite di Champions anche più importanti di questa, ma c’è gente che gioca queste partite in modo superficiale, c’è gente che è sempre lì 90 minuti di concentrazione ma c’è anche gente che è superficiale nel modo di interpretare queste partite”.

Oltre ad Aour, gli indiziati principali delle parole di Mourinho sembra Lorenzo Pellegrini e Leonardo Spinazzola, che non hanno dato il contributo pensato dopo il loro ingresso e non hanno mai inciso sulla manovra della squadra giallorossa.

Sullo spostamento di Cristante in difesa l'allenatore portoghese ha affermato: "Purtroppo c’è solo un Cristante, se fossero 4 giocherebbero tutti. E un ragazzo che gioca sempre concentrato e senza superficialità. Paredes ha fatto una partita molto seria, da campione del mondo, non ha superficialità. Dopo c’è gente che la ha e paga il risultato".