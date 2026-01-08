Calcio
video suggerito
video suggerito

Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta: “Gli auguro di non dormire tanto quanto me”

Mourinho è durissimo dopo l’eliminazione del Benfica: “Mi rifiuto di credere che un giocatore possa essere nervoso all’idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega”
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

José Mourinho ha messo alle strette i suoi giocatori dopo l'uscita in semifinale di Coppa di Lega portoghese. Il Benfica non è riuscito a vincere contro il Braga, un risultato incredibile che gli impedirà di giocarsi la possibilità di vincere un trofeo. L'atteggiamento della squadra non è piaciuto per niente allo Special One che ha richiesto un ritiro sull'isola di Madeira per ricompattare il gruppo e rialzarsi dopo la sconfitta.

All'orizzonte c'è in programma l'attesa partita contro il Porto di Coppa di Portogallo dove sarà vietato commettere altri passi falsi. L'allenatore in conferenza stampa non ha risparmiato nessuno e ha attaccato tutta la squadra, sottolineando la mancanza di dialogo e dichiarando di aver chiesto e ottenuto dalla socitetà un ritiro che non è punitivo, ma servirà per il processo di introspezione.

Mourinho manda la sua squadra in ritiro

Le acque sono un po' agitate, la panchina dello Special One non è saldissima e la sconfitta contro il Braga ha reso il quadro ancora più complicato. Il Benfica non giocherà la finale di Coppa di Lega e l'eliminazione pesa sul bilancio di una stagione dove sono stati commessi tanti errori. Mourinho ha annunciato che la sua squadra passerà qualche giorno a Madeira in ritiro per capire cosa è successo nell'ultima sconfitta.

Leggi anche
La cieca rabbia dei tifosi del Valencia dopo l'ultima sconfitta: assalito il pullman dei giocatori

L'allenatore invita tutti a riflettere, sacrificando anche il sonno: "Questo è ciò che auguro loro. Che non dormano e che pensino tanto quanto me. E poi, domani, potremo iniziare a parlare, cosa che non è accaduta nello spogliatoio". Nessuna misura drastica, ma una presa di coscienza necessaria per analizzare la situazione e trovare le soluzioni. Mourinho non è stato particolarmente contento della reazione della sua squadra dopo la sconfitta: "Negli spogliatoi è stato un monologo ma io preferisco il dialogo. Discuteremo con i giocatori le differenze tra il primo e il secondo tempo e ci prepareremo al meglio per la partita contro l'FC Porto. Non ho percepito alcuna apertura al dialogo da parte loro. Mi rifiuto di credere che un giocatore del Benfica possa essere nervoso all'idea di giocare una semifinale di Coppa di Lega, altrimenti non è un giocatore del Benfica".

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
L’Inter scappa in testa al campionato, vince a Parma e vola a +4 su Milan e Napoli
Lazio e Fiorentina impattano all'Olimpico tra rigori e polemiche: Pedro fissa il 2-2 dal dischetto
Chivu stizzito, l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: "Solo domande sul Napoli?"
Il Napoli ci mette il cuore, si salva in rimonta (2-2) contro il Verona ma schiuma rabbia per il VAR
Conte in diretta TV sul gol annullato a Hojlund: "Cosa doveva fare? Amputarsi il braccio?"
Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: "Non l'ho neanche toccata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views