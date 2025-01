video suggerito

#MottaOut impazza sui social, Thiago Motta nel mirino dei tifosi della Juve proprio come Allegri Thiago Motta nel mirino dei tifosi della Juve, sui social impazza #MottaOut: dopo ogni prestazione deludente dei bianconeri si legge di tutto, ormai è un rito proprio come accadeva con Allegri nelle scorse stagioni.

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta nel mirino dei tifosi della Juventus, sui social impazza #MottaOut: dopo ogni prestazione deludente dei bianconeri si legge di tutto e ormai è un rito proprio come accadeva con Massimiliano Allegri nelle scorse stagioni. Il pareggio in casa del Club Brugge in Champions League, che ha comunque decretato il passaggio ai play-off dei bianconeri, non è stato preso bene dai supporter della Vecchia Signora e nei confronti dell'allenatore sono piovute molte critiche con annesso hashtag di "allegriana" memoria.

I primi mesi di Motta sulla panchina della Juve erano stati ben accompagnati dati tifosi, con il grande entusiasmo per il nuovo progetto e i risultati positivi che l'accompagnavano: con le prime sbandate e la ‘pareggite' acuta di cui soffre la squadra, ecco i malumori e i mugugni. Le difficoltà vissute dei bianconeri per molteplici motivi (dagli infortuni gravi in difesa al rendimento non ottimale degli attaccanti fino alle scelte di Thiago hanno fatto ripiombare l'ambiente in un vortice simile a quello che si respirava con Massimiliano Allegri negli anni scorsi: grande gioia e contentezza dopo le vittorie, sconforto e scoramento dopo i risultati negativi. Ormai, sembra un vero e proprio copione.

Nelle ore successive al pareggio in casa del Club Brugge basta scorrere un po' i social per trovarsi di fronte all'hashtag #MottaOut ed è una cosa che fa piuttosto riflettere se ripensiamo ai commenti e alle riflessioni dopo le prime giornate: sembra passato un secolo.

È vero che la Juventus non riesce ad avere una continuità di vittorie, e questo ha compromesso la corsa allo Scudetto, ma è andata avanti in Coppa Italia e si giocherà ai play-off le sue chance di fare gli ottavi di Champions League: l'amarezza per la partita buttata in Supercoppa Italiana si somma alle tante occasioni sprecate per agganciare il treno per la vetta e il popolo bianconero, che inizialmente aveva dato ampio credito al nuovo allenatore con grandi speranze per il nuovo progetto e sui nuovi innesti dopo un mercato scintillante, sembra aver fatto retromarcia e non perdona più nessun passo falso alla squadra. Un copione sempre uguale, che si ripete ad ogni inciampo.

Thiago Motta non ha mai cercato alibi per gli infortuni o per le difficoltà che i bianconeri stanno avendo in questo mercato di riparazione (ancora non si capisce quando sarà a disposizione Kolo Muani) ma la squadra si dimostrata fragile, incapace di gestire alcune situazioni delle partite e piazzare il colpo di grazia a partite che sembravano già in vinte.

Una questione di testa, di personalità, e la mancanza di veri leader nel gruppo che si ripresenta al primo ostacolo.

Con l'hashtag #MottaOut sembra di aver fatto un viaggio nel tempo e di essere tornati all'#AllegriOut, altro grande classico che ha accompagnato le ultime stagioni della Juventus. Questo tipo di manifestazioni sono di aiuto per la squadra e i calciatori ad uscire dalle difficoltà? Probabilmente no, ma i tifosi sentono di manifestare in questo modo il loro sentimento.