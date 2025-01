video suggerito

Kolo Muani si allena con la Juve ma non è ancora tesserato: quando potrà essere ufficializzato Il primo allenamento di Kolo Muani con la Juventus in attesa dell’ufficialità del trasferimento: presentazione attesa a breve, potrebbe esordire in campionato contro il Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non è ancora arrivata l'ufficialità per il trasferimento alla Juventus ma Randal Kolo Muani oggi ha partecipato al suo primo allenamento alla Continassa, sotto le direttive di Thiago Motta. Nonostante non sia ancora parte della squadra il giocatore è sceso in campo con i suoi nuovi compagni per la prima volta nella rifinitura in vista della partita di Champions League contro il Brugge, dove comunque non potrà scendere in campo a causa delle limitazioni della lista Uefa che potrà essere modificata solo alla fine della fase campionato.

Quando sarà tesserato Kolo Muani

Per il momento tutto tace e la Juve è abbastanza infastidita dalla situazione che si è creata per un intoppo da parte del PSG. I francesi hanno raggiunto il numero massimo di prestiti e non possono lasciar partire a titolo temporaneo un altro giocatore in questa stagione, un problema burocratico che però dovrebbe essere presto risolto dal club. Bisognerà liberare uno slot per concretizzare il suo passaggio in bianconero in prestito ma sembra soltanto questione di ore, come confermato da Giuntoli prima della partita contro il Milan. Kolo Muani quindi dovrebbe essere annunciato in questa settimana, mettendo così fine a una questione che aveva preoccupato la Vecchia Signora, e il suo esordio potrebbe avvenire nella partita di campionato contro il Napoli.

L'attaccante francese ha già svolto le visite mediche con la sua nuova squadra ed è rimasto a Torino in attesa di ricevere la luce verde per poter essere tesserato. La questione burocratica dovrebbe essere sbrogliata presto ed entro questa settimana Kolo Muani potrà essere presentato. Nel frattempo però ha cominciato a prendere confidenza con i compagni di squadra cimentandosi nel suo primo allenamento alla Juve: come documentato dalle immagini l'attaccante ha svolto tutta la sessione, nonostante non possa scendere in campo in Champions League a causa delle limitazioni della lista Uefa.