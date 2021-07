Morto suicida Emiliano Cabrera, è il terzo calciatore in Uruguay negli ultimi 6 mesi Si è suicidato Emiliano Cabrera. Il calciatore uruguaiano aveva solo 28 anni. La notizia ha scosso tutto il mondo del calcio non solo l’Uruguay. Cabrera è il terzo giocatore uruguagio che si suicida in questo 2021, dopo Santiago Morro Garcia e Williams Martinez, morto otto giorni fa.

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica arriva dal SudAmerica, esattamente dall'Uruguay dove un altro calciatore si è tolto la vita. Il suo nome era Emiliano Cabrera, calciatore del Boston River. Cabrera è il terzo giocatore uruguaiano che si toglie la vita in questo 2021 dopo il suicidio di Santiago Garcia, che lo scorso febbraio era morto suicida a 30 anni in Argentina, a causa della depressione, e la tragica morte di Williams Martinez, avvenuta pochi giorni fa.

Cabrera è il terzo calciatore dell'Uruguay che muore suicida nel 2021

Una settimana dopo la morte di Williams Martinez, difensore di 38 anni, e oltre cinque mesi dopo la morte di Santiago Morro Garcia, in Uruguay si piange per il suicidio di Emiliano Cabrera, che si è tolto la vita tra giovedì e venerdì. I motivi del gesto non sono ancora noti. Cabrera ha giocato in prevalenza nelle serie minori dell'Uruguay ma anche della Spagna. Il quotidiano locale ‘Ovacion' ha scritto che il giocatore aveva: ‘una complessa e problematica situazione familiare, che avrebbe spinto il ragazzo in un profondo stato depressivo'.

Il sindacato calciatori chiede un intervento rapido

Dopo la tragica morte di Williams Martinez, ritrovato senza vita a casa tra sabato 17 e domenica 18, il Consiglio Direttivo della Federcalcio uruguaiana aveva deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma per l'11esima giornata del Torneo di Apertura. Il sindacato dei calciatori uruguaiani, la Mutual Uruguayana, ha lanciato l'allarme sulla necessità di garantire un adeguato supporto psicologico a tutti i tesserati e ha inviato la federazione ad agire con un ‘intervento deciso e rapido'