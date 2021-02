Una tragica notizia arriva dall'Argentina dove si è suicidato l'attaccante del Godoy Cruz Morro Garcia, aveva 30 anni. Il giocatore soffriva di depressione ed era in cura psichiatra, il gesto è giunto inaspettato. Morro Garcia è stato trovato morto nel suo appartamento a Mendoza, e dopo i rilievi è stato confermato che la sua morte è purtroppo figlia di un suicidio. Attualmente era ancora un calciatore del Godoy Cruz, ma era stato messo ai margini dalla società e sta vagliando proposte di mercato. Non voleva lasciare quella zona e stava cercando una sistemazione con l'aiuto del suo procuratore Daniel Fonseca, ex calciatore di Serie A (Cagliari, Napoli, Roma, Juventus), che stava trattando con Velez, Estudiantes e Gimnasia.

La carriera di Morro Garcia

Era nato nel settembre del 1990 questo ragazzo uruguaiano che aveva iniziato la sua carriera con le squadre giovanili del Libertad Washington, poi è passato al Nacional de Montevideo, era considerato un fenomeno e pareva destinato a una luminosa carriera, ma non è stato così. Disputò anche il Mondiale Under 20 con l'Uruguay, ma non è mai stato convocato dalla nazionale maggiore.

A 18 anni segna il primo gol da professionista e con il Nacional di Montevideo segna 46 gol in 4 stagioni, in cui vince due volte il titolo uruguaiano, del quale è anche capocannoniere. Nel giugno 2011 passa all'Atletico Paranaense, che lo prelevò pagandolo 2 milioni di euro. Un'esperienza breve e poco fruttuosa, poi passò in Turchia, dove vestì la maglia del Kasimpasa, poi il ritorno in patria al River Plate prima di firmare per il Godoy Cruz, con cui ha disputato oltre 100 partite e segnato 51 gol.