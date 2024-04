video suggerito

Vontae Davis è stato trovato morto nella sua casa in Florida: l’ex stella NFL aveva 35 anni L’ex stella della NFL Vontae Davis è stato trovato morto nella sua casa in Florida all’età di 35 anni. Lutto nel mondo del football e nello sport americano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vontae Davis è morto all'età di 35 anni. Una terribile notizia che ha sconvolto il mondo della NFL e dello sport negli USA. La polizia ha trovato il corpo dell'ex cornerback nella sua casa a Southwest Ranches, nella città metropolitana di Miami in Florida.

Stando a quanto riportato dalle autorità, Davis è stato trovato morto nella sua casa dalla nonna, che ha chiamato la polizia: un’indagine preliminare ha escluso il delitto come causa della morte, al momento ancora ignota.

Nella nota del dipartimento di polizia si legge: "Gli agenti sono stati chiamati nella residenza dall'assistente domiciliare, che ha trovato il proprietario deceduto. "Possiamo confermare che la persona deceduta è Vontae Davis, 35 anni. Le informazioni preliminari suggeriscono che non è coinvolto un atto scorretto".

Questo l'annuncio della NFL sui suoi canali ufficiali e sui social: "La NFL ha il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Vontae Davis. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".

Fratello minore di Vernon Davis, Vontae ha giocato con l’Illinois Fighting Illini al college tra il 2006 e il 2008, prima di essere scelto nel primo round del Draft NFL 2009 dai Miami Dolphins. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Indianapolis Colts e Buffalo Bills.

Gli anni migliori per Vontae Davis sono stati quelli tra il 2012 e il 2017 con gli Indianapolis Colts, quando per due volte di fila, nel 2014 e nel 2015, ha anche preso parte al Pro Bowl.

Dopo sei stagioni a Indianapolis, Davis si è unito ai Buffalo Bills nel 2018 con un contratto di un anno ma a meno di due settimane dall'inizio della stagione decise di ritirarsi. E lo fece nel modo più incredibile: Davis annunciò la sua decisione all'intervallo della sconfitta di Buffalo contro i Chargers, non tornando in campo con la sua squadra per il secondo tempo.

"Oggi sul campo, la realtà mi ha colpito velocemente e duramente. Non dovrei più essere là fuori": queste sono le parole che ha usato Davis.

Vontae Davis ha lasciato il football con 121 partite giocate (113 da titolare), per un totale di 395 contrasti, 97 passaggi difesi e 22 scelte nel corso dei suoi 10 anni di carriera.