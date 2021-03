Tutto il panorama calcistico argentino e internazionale si stringe intorno a Matias Almeyda. L'ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia è in lutto per la morte del papà Oscar. Quest'ultimo è deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Pintos, nella città di Azul, per le conseguenze del Covid. A dare la notizia è stata la moglie, e mamma dell'attuale allenatore dei San Jose Earthquakes, con un commovente messaggio sui social.

Oscar Almeyda non ce l'ha fatta. Il papà del popolare ex calciatore e attuale allenatore argentino si è spento in ospedale dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Le complicazioni provocate dal Coronavirus, si sono rivelate fatali per l'uomo, come annunciato da sua moglie Silvia Calcagno, di origini italiane, con queste tristi parole: "Mentre sono nel letto d'ospedale a riprendermi dal COVID qui, mio ​​marito Óscar Almeyda è morto; una vita intera insieme e oggi non posso salutarlo come vorrei, ma Dio organizza le cose. Cosa dire, sono devastata. Vorrei stare con tutta la mia famiglia, ma non posso, Oscar sarai sempre nel mio cuore. Ti ho amato e ti amerò fino al giorno in cui incontreremo di nuovo, sei l'amore della mia vita".

Una notizia che ha sconvolto Matias Almeyda, vecchia conoscenza della Serie A. Nella sua fortunata esperienza italiana ha vinto uno scudetto con la Lazio nella stagione 1999-2000, 3 Coppe Italia (2 con i capitolini e una con il Parma) e una Supercoppa. Un guerriero, con la proverbiale garra sudamericana, ma con i piedi buoni fotografa nel migliore dei modi dall’eccezionale gol da centrocampo segnato a Gigi Buffon in un memorabile Parma-Lazio del 1999. Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per l'ex calciatore che da diversi anni ha intrapreso la carriera in panchina e attualmente lavora negli States.