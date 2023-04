Morte di Maradona, otto persone rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio colposo: chi sono Sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo semplice per la morte di Diego Armando Maradona otto tra medici e infermieri.

A cura di Alessio Morra

Per la morte di Diego Armando Maradona andranno a processo otto tra medici e infermieri. Così ha deciso la Camera d'Appello e garanzia del tribunale di San Isidro, composta da Carlos Fabian Blanco, Gustavo Adrian Herbel e Ernesto Garcia Mannon, ha confermato l'ipotesi di reato di omicidio con dolo eventuale, che in Argentina è punita con la condanna da 8 a 25 anni. Non è stato ancora reso noto quando si svolgerà il processo per omicidio colposo semplice.

Maradona è venuto a mancare oltre due anni fa, il 25 novembre del 2020, già nei giorni seguenti è stata aperta un'inchiesta con un pool di esperti nominati dal tribunale. L'inchiesta stabilì che l'ex leggendario numero 10 non era stato assistito come avrebbe dovuto nell'appuntamento del Barrio San Andres a Tigre, una città a 25 chilometri da Buenos Aires. E questo stato avrebbe, purtroppo, peggiorato e rapidamente le condizioni di vita di Maradona, che pochi giorni prima aveva subito un'operazione al cervello.

Sono indagati il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel Diaz, il medico coordinatore Nancy Edith Forlini, il coordinatore degli infermieri Mariano Ariel Perroni, l'infermiere Ricardo Omar Almiron, l'infermiera Dahiana Gisela Madrid e il medico Pedro Pablo di Spagna.

(in aggiornamento)