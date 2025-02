video suggerito

Montella ha visto in Yildiz qualcosa di speciale, non solo nel calcio: “Lo vorrei come genero” Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, esalta Yildiz non solo per le sue doti tecniche. Grandi complimenti per l’attaccante della Juventus. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincenzo Montella si è quasi emozionato nel parlare di Kenan Yildiz. Il commissario tecnico della Turchia conosce bene il talento della Juventus che oltre ad essere un professionista esemplare, sembra essere davvero un ragazzo d'oro. Proprio per questo l'ex aeroplanino del calcio italiano darebbe la sua benedizione ad un ipotetico matrimonio tra l'attaccante e sua figlia.

Montella su Yildiz, il commissario tecnico della Turchia stregato dal calciatore della Juve

Non ci può essere complimento migliore dunque per Yildiz che gode della stima e della fiducia incondizionata da parte del tecnico che guida la sua nazionale. Intervenuto a DAZN, Montella si è soffermato non solo sul Kenan calciatore ma anche su quello che c'è dietro, ovvero le sue doti umane davvero uniche: "Yildiz è mentalizzato sul calcio, non ha solo la faccia pulita ma ha anche l'anima pulita, un ragazzo che vuole arrivare quindi lavora tanto".

Yildiz genero ideale per Vincenzo Montella

E per spiegare a tutti i presenti nello studio quanto Montella ci tenga a Yildiz e quanto lo reputi speciale dentro e fuori dal campo, ecco le parole che sicuramente non potranno fare che piacere al diretto interessato: "Sono papà di una femminuccia e insomma mi piacerebbe come futuro genero un ragazzo così". Nient'altro da aggiungere dunque per fotografare al meglio Yildiz.

E con queste doti umane non ci sono dubbi anche sul suo futuro. Montella è pronto a scommettere su Yildiz che è affamato calcisticamente e vuole crescere e affermarsi: "Lui vuole sempre migliorare, si ferma in tutti gli allenamenti per cercare di crescere, insomma. È un ragazzo che sicuramente nel futuro riuscirà a sfruttare le sue potenzialità che sono ancora in crescita. Si vede che è un giocatore che già gioca questi livelli e può ancora migliorare. Quindi sicuramente il futuro non solo il presente è dalla sua parte". Un messaggio dunque anche per la Juventus, al centro anche di voci di mercato negli ultimi giorni.