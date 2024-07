video suggerito

Moise Kean falciato da una scivolata esagerata: l'amichevole della Fiorentina finisce in rissa La Fiorentina ha disputato una amichevole contro il Bolton venerdì, conclusasi 1-1 ma che ha visto anche momenti di altissima tensione in campo. Nel finale, un bruttissimo intervento sull'ex Juve Moise Kean ha scatenato la furiosa reazione dei compagni di squadra che hanno innescato una pericolosa rissa.

A cura di Alessio Pediglieri

Bruttissimo fallo subito da Moise Kean durante l'ultima amichevole della Fiorentina scesa venerdì in campo contro il Bolton, in una gara conclusasi sull'1-1 grazie alle reti di Brekalo nel primo tempo e la replica inglese nella ripresa da parte di Adeboyejo. Ma nel finale, si è acceso un furioso parapiglia proprio in occasione del durissimo e scorretto intervento dell'ex juventino che ha rischiato un brutto infortunio, con i neo compagni subito intervenuti a sua difesa.

Il brutto intervento su Moise Kean: un'entrata killer sull'ex juventino

Amichevoli estive, solitamente sinonimo di partite che hanno la consistenza di un allenamento o poco più, utili per gestire le risorse, valutare le alternative, dare minuti alle gambe e provare situazioni tattiche e tecniche. Poi, ci si dimentica che ogni volta che un professionista scende in campo lo fa con l'obiettivo di vincere e le vis agonistica gioca brutti scherzi, come al 72′ di Bolton-Fiorentina quando a farne le conseguenze peggiori è stato Moise Kean.

Il difensore del Bolton George Johnston ha provato a togliere il possesso palla ai viola entrando in ritardo con un tackle in scivolata su Kean, anticipando il giocatore della Fiorentina colpendo il pallone ma anche prendendo la caviglia avversaria. L'ex Juventus è rimasto a terra dolorante mentre l'arbitro ha fermato il gioco. Subito però si è scatenata una rissa in campo, con i calciatori viola che hanno provato a farsi giustizia da soli. Poi tutto è rientrato nei parametri del fair play e la gara si è conclusa.

Bolton-Fiorentina, il tabellino

La partita si è conclusa sull'1-1 con al Fiorentina per prima in vantaggio nel primo tempo grazie a Brekalo. Poi, nella ripresa, il ritorno inglese con il Bolton che ha trovato il definitivo 1-1. Al 72′ occasione d'oro proprio per Kean che ha trovato però solo il palo sul suo tiro in porta.

Bolton-Fiorentina 1-1

Marcatori: 18′ Brekalo, 66′ Adeboyejo

Bolton: Baxter; Toal, Almedia Santos, Forrester (Johnston 71); Dacres-Cogley, Thomason, Sheehan (Morley 71), Conway (Iredale 71); Lolos, Adeboyejo, Collins. Substitutes: Khumbeni, Matheson, Sharples-Ahmed.

Fiorentina: Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Ikone, Barak, Bianco, Fortini; Caprini, Brwkalo; Kean. Substitutes used: Amatucci, Rubino, Dodo, Kayode, Kouadio, Mandragora, Kouame, Krastev, Sottil.

Ammoniti: Ranieri, Rubino, Dodo, Johnston