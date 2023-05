Misterioso messaggio di Ronaldo, c’è un’ombra che si allunga sulla sua vita: quel cuore preoccupa Cristiano Ronaldo ha postato un misterioso messaggio che fa capire che non solo il calciatore è in crisi, ma anche l’uomo sta affrontando un momento difficile.

A cura di Paolo Fiorenza

L'approdo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr in Arabia Saudita è stato finora un fallimento, almeno se si considera l'aspetto sportivo: la squadra è stata estromessa dalle due coppe nazionali ed è avviata – salvo un'improbabile rimonta nelle ultime quattro giornate – a perdere clamorosamente anche il campionato in favore dell'Al Ittihad, che ha cinque punti di vantaggio. Poi ovviamente c'è il lato economico, che vedrà il 38enne portoghese percepire quasi mezzo miliardo fino al 2025 tra ingaggio, sponsor e quant'altro (incluso l'imbellettamento dell'Arabia Saudita agli occhi del mondo), ma è chiaro che per uno sportivo abituato da 20 anni ad essere al centro del palcoscenico non può essere tutto, soprattutto se si è oggetto di critiche anche durissime.

Un gesto di delusione di Cristiano Ronaldo: sono stati tanti finora in terra araba

I dubbi che Ronaldo non sia felice della sua nuova vita sono stati rinfocolati da un misterioso messaggio postato qualche ora fa in una storia su Instagram. Su uno sfondo tutto nero, c'è una frase scritta a caratteri piccoli: "Tutti i pensieri influenzano il tuo umore". Queste parole hanno preoccupato i tifosi del campione di Madeira, che le hanno associate a possibili problemi di salute mentale, un tema sempre più forte nei discorsi degli sportivi di alto livello.

La criptica storia su Instagram di Ronaldo

In una interpretazione che è stata data al messaggio, Ronaldo vorrebbe far capire che dietro il brutto momento della sua carriera calcistica c'è anche un momento buio della sua vita. Il rapporto difficile con Rudi Garcia che il mese scorso avrebbe portato all'allontanamento del tecnico dell'Al Nassr, la sua insoddisfazione verso i compagni non all'altezza, i gesti di insofferenza verso avversari e pubblico: tutte queste cose sarebbero solo il contorno di un malessere più profondo, che attiene all'animo dell'uomo. Che del resto l'ex Real e Juve non sia nuovo a situazioni di depressione, lo dimostra quanto accaduto qualche mese fa, quando si è rivolto ad un famoso psicologo – l'accademico canadese Jordan Peterson – per poter avere un supporto specialistico.

Ma qualcuno ha avanzato anche un'altra possibile interpretazione, legata alla presenza di quel cuore rosso sopra il messaggio. Chi vuole bene a Ronaldo e alla sua famiglia è preoccupato che il cinque volte Pallone d'Oro alluda ad una crisi con la compagna Georgina Rodriguez. Le voci su un momento difficile all'interno della coppia – che ha avuto due figli in aggiunta ai precedenti tre del portoghese – si rincorrono da settimane e la recente smentita della madre di CR7 contiene una postilla che le fa assumere un tenore ben diverso: "Sono tutte bugie. Ogni coppia litiga, ma quello che è stato scritto è una bugia".

Forse in quel "ogni coppia litiga" c'è la risposta a cosa stia succedendo o forse il messaggio di Ronaldo è legato a tutt'altro: quello che è certo è che esistono tumulti interiori che nessun conto in banca o trofeo in bacheca potrà placare. Che tu sia Cristiano o chiunque altro sulla faccia della terra.