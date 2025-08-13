Miretti si infortuna durante l’amichevole della Juve, è costretto a uscire: cosa è successo

Grande apprensione per Fabio Miretti che è stato costretto a uscire dal campo durante la partitella in famiglia tra Juventus e Juve Next Gen: il centrocampista si è infortunato alla fine del primo tempo ed è ritornato in panchina lamentando un fastidio muscolare, un problema che richiederà visite mediche ed esami per stabilire la sua entità. Non c'è molta preoccupazione, ma essendo un uomo mercato la sua condizione fisica potrebbe cambiare tutto. Sulle sue tracce c'è il Napoli che potrebbe cambiare idea in caso di referto medico particolarmente negativo.

Miretti si fa male durante l'amichevole della Juve

Doveva essere la classica partitella in famiglia tra la prima squadra e la U23, un evento che caratterizza ogni estate bianconera, ma per il centrocampista è stata una partita amara durata appena 38 minuti. Mentre era in campo Miretti ha accusato un problema all'altezza della coscia destra e si è accasciato al suolo dolorante, attirando l'attenzione dei compagni e anche di Tudor: scattato l'allarme, il giocatore è stato riportato costretto a uscire prima dell'inizio dell'intervallo. Al suo posto l'allenatore ha mandato in campo Jonas Rouhi.

Quasi sicuramente si tratta di un problema muscolare che non dovrebbe tenerlo fermo a lungo (20 giorni al massimo), ma saranno gli esami dei prossimi giorni a stabilirne l'entità e anche i tempi di recupero. Ma la questione più calda è quella relativa al mercato perché il bianconero è uno dei nomi sulla lista per le uscite: lo scorso anno ha giocato in prestito al Genoa e anche in questa nuova stagione rischia di non trovare posto all'interno della Juventus che vuole cederlo.

Su di lui è piombato il Napoli, interessato a rafforzare la sua linea di centrocampo con un profilo giovane come quello del classe 2003. L'affare fin qui non è mai decollato, ma potrebbe chiudersi del tutto in caso di infortunio serio: tutto dipenderà dall'esito degli esami e dal problema che ha condizionato l'amichevole di Miretti.