video suggerito

Mings causa un rigore sconcertante in Aston Villa-Brugge: El Dibu Martinez lo guarda incredulo Mings raccoglie la palla con le mani in area di rigore e causa un penalty surreale durante Brugge-Aston Villa di Champions. Il difensore degli inglesi fa un gesto inspiegabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brugge-Aston Villa di Champions è stata caratterizzata da un episodio a dir poco surreale. Gli inglesi, sul punteggio di 0-0, erano intenti a battere una rimessa dal fondo con il Dibu Martinez, portiere della squadra di Emery, che serve in area di rigore la palla al difensore Mings. Quest'ultimo però inaspettatamente ferma la sfera con le mani, la blocca e poi la ripassa di nuovo all'estremo difensore argentino. L'arbitro in questo modo non può fare altro che assegnare calcio di rigore al Brugge per fallo di mano dello stesso Mings.

Il direttore di gara, il tedesco Stieler, non ha avuto dubbi sulla giocata effettuata dal portiere argentino e ha immediatamente fischiato il tiro dagli undici metri. Dal dischetto Vanaken mette in rete per il vantaggio degli ospiti contro un Aston Villa sorpresa, fino a questo momento, di questa fase iniziale della nuova Champions. Ma resta l'incredulità in campo di tutti coloro i quali hanno assistito alla scena, Martinez in primis, che si volta verso l'arbitro sperando in un abbaglio che però Stieler non prende assegnando correttamente rigore.

Nulla da dire per quanto concerne il regolamento dato che la palla era stata messa correttamente in gioco dallo stesso portiere argentino. Al massimo Mings sarebbe dovuto uscire presto dall'area di rigore ma di certo non prendere la sfera con le mani per consentire la nuova battuta al Dibu. Di fatto quel tocco di mano è chiaramente sanzionabile come un normale fallo punibile in quel caso con il rigore dato che è accaduto nell'area degli inglesi. Una sorta di autogol dunque per la squadra di Emery che ha praticamente regalato il vantaggio al Brugge.

Leggi anche Le proiezioni di qualificazione in Champions dopo le prime tre giornate: come finiranno le italiane

Mings con il pallone tra le mani.

Emery ha sostituito Mings poco dopo il rigore

Un episodio simile era già successo in un famoso Arsenal- Bayern ma anche in altre occasioni, specie in Bundesliga. Il difensore dell'Aston Villa Mings, autore del fallo, era al suo esordio in una competizione europea, essendo appena tornato da un infortunio al ginocchio di lunga durata, e lui e i suoi compagni di squadra hanno protestato molto con Stieler per la decisione. Mings ha incassato la decisione tra lo stupore dei suoi compagni ed Emery non c'ha pensato due volte a provvedere alla sua sostituzione poco dopo.