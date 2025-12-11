Minacce e insulti all’arbitro, 18 giornate di squalifica per 4 calciatori: stangata per la Roma U17

La Roma Under 17 segna un record negativo dopo la maxi squalifica inferta a quattro giocatori: il Giudice Sportivo ha inflitto un totale di 18 giornate di sospensione per i giocatori giallorossi, protagonisti della partita giocata contro la Fiorentina nello scorso weekend. Più che il calcio al centro del dibattito ci sono stati i comportamenti dei ragazzi alla fine della gara, protagonisti di un duro faccia a faccia con l'arbitro Cosimo Papi. Minacce e insulti senza nessuna vergogna e chiaramente una pioggia di espulsioni tra i protagonisti in campo e l'allenatore in seconda, Lorenzo Carinci.

Caos in campo per la Roma, 4 giocatori sanzionati

Lo scorso weekend le immagini arrivate dal campo Davide Astori di Firenze hanno lasciato tutti senza parole. Alla fine della partita contro la Fiorentina quattro giocatori della Roma Under 17 sono stati espulsi per aver minacciato e insultato l'arbitro subito dopo la sconfitta con atteggiamenti violenti che hanno fatto scattare le squalifiche, segnando un record negativo per la categoria. Lorenzo Dal Bon e Giampaolo Bonifazi sono stati quelli puniti più duramente con 5 giornate di squalifica a testa per aver minacciato un avversario, essere stati espulsi e aver insultato anche l'arbitro.

Poi quattro giornate per Daniele Pau che avrebbe impedito al direttore di gara di uscire dal campo e a Gioele Giammattei, reo di aver insultato il fischietto: il giocatore dell'Italia Under 17 è recidivo percjé appena un anno fa aveva preso 9 giornate di squalifica per aver dato uno schiaffo a un guardalinee nella partita contro il Napoli. Sono in totale 18 le giornate di squalifica confermate dal Giudice Sportivo nella nota ufficiale di oggi in cui viene ricostruita anche la dinamica di quei vergognosi minuti. La Roma adesso parlerà con lo staff tecnico per capire cosa è successo e per prendere dei provvedimenti interni, vista la gravità della situazione.