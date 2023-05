Militao fa un retropassaggio suicida, il Real prende gol. Ancelotti è furioso: “Deve svegliarsi” Militao spalanca le porte alla sconfitta del Real Madrid con errore macroscopico e Ancelotti non la prende bene. In conferenza stampa usa solo tre parole per bacchettarlo: “Deve svegliarsi, subito”.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid perde in casa della Real Sociedad e ora può subire il sorpasso dell'Atletico al secondo posto. La squadra di Carlo Ancelotti ha subito una pesante sconfitta alla Reale Arena di San Sebastian per 2-0 e ora dovrà aspettare la gara dei Colchoneros per capire se è ancora la seconda forza della Liga oppure no.

Il protagonista in negativo della serata è stato, senza dubbio, Eder Militao. Il difensore brasiliano è entrato, suo malgrado, nel gol del vantaggio della Real Sociedad con una giocata che è davvero difficile da commentare per un calciatore del suo calibro. Il numero 3 del Real ha sbagliato il controllo e dopo essere scivolato ha effettuato un retropassaggio fuori misura che ha messo in difficoltà anche Courtois.

Sul pallone si è fiondato Kubo e ha portato avanti la Erreala, che negli ultimi minuti ha chiuso i conti con Barrenetxea.

Il calciatore della Seleçao nelle ultime due partite è stato protagonista di errori davvero clamorosi in fase difensiva, visto che nella partita persa in casa del Girona non era stato mai in grado di fermare Castellanos.

La Casa Blanca non aveva iniziato male il match e aveva cercato la via del gol in più di un'occasione. È stata una partita molto equilibrata e all'inizio della ripresa è arrivata la svolta a causa dell'errore di Militao. Da quel momento l'inerzia è cambiata perché il Real si è sbilanciato e ha lasciato più spazi agli avversari, che ne hanno approfittato e proprio in occasione di una ripartenza hanno chiuso i conti.

Ancelotti ha bacchettato in maniera dura Militao nella conferenza post-partita: "Deve svegliarsi, subito".

Toni che il tecnico di Reggiolo non aveva mai usato ma viste le ultime prestazioni del brasiliano è inevitabile che anche uno con l'aplomb di Carletto voglia vedere subito un'inversione di tendenza nelle prove del suo calciatore.