Milik tirato in ballo nell’assemblea azionisti Juve senza essere nominato: “È successo qualcosa di grave”

In queste ore si parla tanto di Arkadiusz Milik per via della questione legata al suo lungo infortunio e alle parole del presidente bianconero Gianluca Ferrero nel corso dell’Assemblea degli azionisti della Juve in cui è stato approvato il bilancio 2025 e ufficializzato il nuovo CdA. In realtà il centravanti polacco non è stato mai nominato direttamente né dallo stesso Ferrero e né da altri azionisti o membri della società bianconera. La risposta a una domanda però posta da un azionista allo stesso presidente della Juve è sembrata inequivocabile in queste ore.

Una persona nel corso dell'assemblea ha pensato bene di chiedere informazioni sul recupero infortuni. E Ferrero in questo senso ha dato una risposta che potrebbe riguardare lo stesso Milik: "Se un calciatore non rientra, è successo qualcosa di grave – ha spiegato -. Il JMedical cura dei campioni, ha citato la Brignone. Se ci sono lungodegenze, è perché questi calciatori hanno problemi. Non c'è alcun interesse nel tener fuori i giocatori, appena sono pronti a tornare in campo, noi ce li rimettiamo".

Milik sugli spalti prima di Juventus–Udinese.

Di fatto alla Juventus oltre ai vari Bremer e Cabal non ci sono altri infortunati di lungo corso come invece lo è Milik. Il polacco è di fatto fuori da diverso tempo. Milik di fatto è praticamente fuori squadra da quasi due anni. Nonostante questo gli è stato sorprendentemente rinnovato il contratto fino a giugno 2027. Nell’ottobre di un anno fa Milik fu nuovamente operato al menisco per un intervento di pulizia anche se non è chiaro se la società avesse dato il proprio parere positivo o meno. Sei mesi dopo il cambio di agente e il contratto in scadenza da 3,5 milioni netti da spalmare per un'altra stagione.

Milik durante il ritiro della Juve a inizio della stagione scorsa.

Ma ora perché è fuori? Domanda da un milione di dollari verrebbe da dire dato che la risposta nessuno in questo momento riesce a darla. Il polacco inizia la preparazione in vista del Mondiale per Club ma poi il 26 luglio 2025, durante la preparazione per la nuova stagione, si ferma ancora. Il comunicato ufficiale della Juventus quel giorno parla di "ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra". Questo getta ancora ombre sulle sue condizioni e da quel momento è sparito.

In occasione dell'ultima sfida casalinga della Juventus in campionato contro l'Udinese però, quando in panchina ancora non c'era Spalletti ma momentaneamente Brambilla, Milik riapparve allo Stadium. Un tifoso lo riprese in un video col suo cellulare mostrando l'attaccante seduto comodamente su una delle poltroncine in tribuna col volto apparentemente sereno e tranquillo. Non si sa se ora anche Spalletti proverà a capirci di più per conoscere le sue reali condizioni o più avanti si pensare a una risoluzione consensuale.