Milan-Verona dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Verona è il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Baroni si giocherà oggi, sabato 23 settembre, alle ore 15. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Verona è il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Marco Baroni si giocherà oggi, sabato 23 settembre, alle ore 15 allo stadio San Siro. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 0-0 in settimana nell'esordio alla fase a gironi di Champions League contro il Newcastle e soprattutto dopo il pesantissimo 5-1 subito nel derby contro l'Inter che ha già messo in crisi l'ambiente che pur di ricompattarsi ha chiesto la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Dall'altra parte invece un Verona che ha iniziato questa stagione decisamente meglio rispetto a quella passata che ha visto gli scaligeri salvarsi solo dopo lo spareggio contro lo Spezia a Reggio Emilia. L'Hellas ha infatti 7 punti in classifica frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultimo turno al Bentegodi la squadra di Baroni è stata capace di fermato sullo 0-0 l'arrembante Bologna di Thiago Motta. Probabili formazioni: Maignan sicuro assente dopo l'infortunio in Champions, in porta nel Milan ci sarà Sportiello. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Milan-Verona

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: sabato 23 settembre

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 5ª giornata

Dove vedere Milan-Verona in diretta TV

Milan-Verona sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma di DAZN. Sarà necessario un abbonamento per potersi collegare all'app scaricabile su smart tv e godersi lo spettacolo della partita che inizierà a partire dalle ore 15:00.

Milan-Verona dove vederla in streaming

La sfida tra Milan e Verona sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming, sempre su DAZN. Anche in questo caso il match sarà disponibile scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi direttamente al sito tramite pc o mac.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Verona

Nel Milan è Maignan il giocatore che sicuramente sarà assente. Pioli perde il portiere dopo l'infortunio muscolare in Champions. Il francese dovrebbe saltare solo questa sfida, al suo posto Sportiello. Dubbi anche sulla presenza in campo di Loftus-Cheek. Il tecnico pensa a un cambio di modulo (3-4-3) e ad alcune novità: Thiaw, Kjaer e Tomori a comporre il pacchetto difensivo. Musah con Reijnders e Krunic in mediana. Pulisic con Giroud e Leao a comporre il tridente offensivo.

Pochi dubbi invece nel Verona di Baroni che ha due dubbi: Terracciano a centrocampo e Bonazzoli in attacco. Per il resto nel 3-4-2-1 di partenza spazio a Montipò tra i pali con Magnani, Hien e Dawidowicz in difesa. Centrocampo affidato a Faraoni, Hongla, Duda e Terracciano con Ngonge e Lazovic alle spalle di Bonazzoli.

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni