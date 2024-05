video suggerito

Milan-Salernitana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Salernitana.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ospita la Salernitana per la 38ª e ultima giornata di Serie A 2023/24. Si chiuderà così l'era di Stefano Pioli in rossonero dopo cinque anni e uno Scudetto in bacheca. Sarà la partita dei saluti anche per Giroud e Kjaer: si giocherà allo stadio Meazza di Milano sabato 25 maggio, con fischio d'inizio alle ore 20:45 e diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I rossoneri vengono dalla sconfitta in casa del Torino per 3-1 e vogliono chiudere con una vittoria il campionato, fatto di alti e bassi ma che ha portato in dote un secondo posto importante: il Milan, però, non è mai parso un serio contendente dell'Inter per lo Scudetto. Anzi, il Diavolo è mancato nei momenti cruciali dell'anno e negli scontri diretti non ha fatto bene. La Salernitana saluterà la Serie A dopo due stagioni di fila, con una retrocessione che è arrivata già da qualche settimana e frutto di tanti errori da parte della società granata.

Partita: Milan-Salernitana

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: sabato 25 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: 38ª giornata, Serie A

Dove vedere Milan-Salernitana in diretta tv

Milan-Salernitana sarà visibile in diretta TV su DAZN e Sky. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Sarà possibile seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Milan-Salernitana, dove vederla in diretta streaming

La gara dello stadio Meazza di Milano tra i rossoneri e granata si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN, collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile, e su Sky Go, solo per gli abbonati Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Salernitana

Pioli dovrebbe puntare sulla formazione tipo a parte Loftus-Cheek e Maignan per infortunio. Kjaer e Giroud dal 1′. In porta giocherà Sportiello. Nella Salernitana c’è Kastanos sulla trequarti Tchaouna: Weissman unica punta.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Musah, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Legowski, Sambia; Tchaouna, Kastanos; Weissman. Allenatore: Colantuono.