Il Milan ha già comunicato a Pioli l'esonero: manca accordo sulla buonuscita Il Milan ha già informato Stefano Pioli che non sarà più l'allenatore. Una decisione che verrà ufficializzata solamente dopo l'ultima gara di campionato contro la Salernitana, ma la scelta è stata fatta, mentre si lavora sulla formula e l'eventuale buonuscita. Al suo posto sembra certo Paulo Fonseca.

L'avventura di Stefano Pioli al Milan si è conclusa nella giornata di mercoledì 22 maggio, con un turno d'anticipo rispetto alla conclusione della stagione, quando da giocare c'è anche un'ultima gara di campionato, Milan-Salernitana in programma sabato 25 alle 20:45. La società ha già comunicato la propria decisione all'allenatore e si avvicina così sempre più la figura di Paulo Fonseca nel futuro rossonero, il prescelto per il nuovo corso tecnico, da parte di Ibrahimovic e della dirigenza.

In giornata si erano impennate le quotazioni di Paulo Fonseca quale nuovo allenatore del Milan, subito dopo sono arrivate ulteriori indiscrezioni sui movimenti all'interno del quartier generale rossonero per il cambio in panchina con il club che avrebbe avvertito il diretto interessato, Stefano Pioli, di essere di fatto già sollevato dal proprio incarico. Ufficialmente tutto verrà ratificato con calma più avanti, dopo la gara contro la Salernitana ma la decisione – che era oramai inevitabile e nell'aria da tantissimo tempo – è arrivata.

Il confronto odierno tra Pioli e il Milan

Una giornata di intensi faccia a faccia sul fronte allenatore, un punto chiave che il Milan ritiene di dover risolvere e decifrare nell'immediato per poter poi concentrarsi sul resto, tra rinnovi, movimenti di mercato, eventuali offerte per i big in rosa. Così nella giornata di mercoledì 22, nel quartier generale rossonero la dirigenza e i procuratori di Pioli si sono incontrati per cercare di delineare le procedure che condurranno all'addio. Non c'è alcuna frattura, tra club e tecnico si proseguirà nel massimo rispetto delle parti.

Il nodo buonuscita, la ricerca di un accordo

Il Milan ha optato per un addio senza strappi ma anche senza concordare alcuna buonuscita, al momento. Stefano Pioli ha un contratto con scadenza 30 giugno 2025, una data che nessuna delle parti ha intenzione di raggiungere e che, di fatto non conviene a nessuno: il tecnico ha interesse a liberarsi in vista di altre panchine libere, dal Napoli al Bologna e il Milan ha necessità di comunicare in via ufficiale l'esonero per procedere col successore.

Paulo Fonseca, il nuovo tecnico del Milan

L'esonero ufficiale di Pioli permetterà al Milan di farsi avanti pubblicamente con Paulo Fonseca, il portoghese primo designato a subentrare in panchina. Al netto di sorprese dell'ultimo istante, sarà l'ex Roma a vestire il ruolo di tecnico dal prossimo anno. Fonseca non ha risposto alla richiesta di rinnovo da parte del Lille e starebbe declinando anche l'offerta del Marsiglia. L'approdo in rossonero non sarà per soldi ma per opportunità: è stato convinto dal nuovo progetto e dalle garanzie tecniche presentate e dalla voglia di riscatto, per tornare in Serie A e togliersi più di una soddisfazione.