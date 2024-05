video suggerito

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come nuovo allenatore dopo Pioli: cosa manca per concludere l'accordo Paulo Fonseca è pronto a rifiutare tutte le altre offerte e sposare il progetto del Milan succedendo in panchina a Stefano Pioli. Le garanzie offerte e la voglia di riscatto nel ritornare in Italia hanno spinto club e tecnico verso l'accordo: ecco cosa manca per la firma.

A cura di Alessio Pediglieri

Paulo Fonseca il nuovo allenatore del Milan nel dopo Pioli. Una ipotesi che ha preso via via sempre più concretezza fino a trasformarsi in una pista precisa seguita dalla dirigenza rossonera per il cambio tecnico oramai inevitabile e che avverrà a stagione conclusa. L'allenatore portoghese sarebbe pronto a sposare il nuovo progetto milanista lasciando il suo attuale club, il Lille, in Ligue 1 per ritornare in Italia e in Serie A dopo la parentesi in giallorosso con la Roma.

La sensazione è sempre più forte ed è che il Milan abbia deciso il proprio destino in panchina rompendo gli indugi ma soprattutto cercando di evitare perdite di tempo che potrebbero ricadere inevitabilmente sul prossimo mercato estivo dove ci sarà moltissimo su cui lavorare. L'addio a Stefano Pioli era annunciato, è stato già metabolizzato da diverse settimane, per l'ambiente avverrà in modo indolore e quasi naturale: una sentita stretta di mano per il tecnico dello scudetto 2021-2022 e sguardo fisso, rivolto altrove. Precisamente in Francia.

La situazione di Paulo Fonseca, tecnico del Lille

Dal 2022, Paulo Fonseca guida il Lille in Ligue 1. Dopo la parentesi italiana sulla panchina della Roma in Serie A durata due stagioni, il portoghese ha sottoscritto un accordo con il club francese con cui dovrebbe rinnovare quest'estate, su basi concrete di un prolungamento importante anche sul fronte economico. Ma difficilmente lo farà e molto probabilmente non accoglierà nemmeno la proposta dell'Olympique Marsiglia con cui ha in programma un confronto in questi giorni. Dunque, è sempre più probabile l'addio alla Francia con il 51enne lusitano pronto a rientrare in Italia

La proposta del Milan e cosa manca per la firma

Le ultime notizie vogliono Fonseca attratto dal nuovo progetto tecnico del Milan. Se a livello economico l'offerta rossonera può essere anche inferiore a quelle di Lille e Marsiglia è pur vero che l'intento sia disposare l'avventura col Diavolo per riportarlo ai massimi livelli. A fare la differenza rispetto alle altre alternative, sarebbero le garanzie del club rossonero di offrirgli una squadra competitiva, unita alla possibilità di far ritorno in Italia per un riscatto personale. Ovviamente, il Milan non può annunciare Fonseca come nuovo allenatore prima di aver risolto l'attuale contratto con Pioli.