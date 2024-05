Milan-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole

video suggerito

Milan-Roma è il match valido per l'amichevole di fine stagione. La sfida tra giallorossi e rossoneri si giocherà oggi, venerdì 31 maggio alle ore 13:00 all'Optus Stadium di Perth in Australia (per il calcio d'inizio saranno le 19 locali). Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Roma è il match valido per l'amichevole di fine stagione. La sfida tra la squadra allenata da Daniele Bonera e quella di Daniele De Rossi si giocherà oggi, venerdì 31 maggio alle ore 13:00 all'Optus Stadium di Perth in Australia (per il calcio d'inizio saranno le 19 locali). Bonera siederà sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli, che ha rescisso il suo contratto con Milan, in attesa del nuovo allenatore che dovrebbe essere Paulo Fonseca. Per i giallorossi invece regolarmente seduto in panchina De Rossi pronto a vivere dall'inizio la nuova stagione con la Roma.

L’amichevole di lusso rappresenta la prima sfida tra due squadre di Serie A in terra australiana. Come si legge sul sito del Milan, “la partita è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale". Un incontro che dunque mira a far conoscere ulteriormente il calcio italiano in Australia. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che scenderanno in campo.

Partita: Milan-Roma

Dove: Optus Stadium, Perth (Australia)

Quando: venerdì 31 maggio 2024

Orario: 13:00 (19 locali)

Diretta TV: –

Diretta Streaming: app ufficiale AC Milan

Competizione: amichevole

Dove vedere Milan-Roma in diretta TV

Per Milan-Roma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva. I tifosi potranno aggiornarsi attraverso le informazioni comunicate in tempo reale sui vari canali social dei due club.

Milan-Roma, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Milan e Roma non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming ma c'è la possibilità per i tifosi di entrambe le squadre di seguire la partita direttamente dall’APP ufficiale del Milan, previa registrazione.

Le probabili formazioni dell'amichevole Milan-Roma

La Roma dovrebbe cambiare rispetto alla formazione che abbiamo visto scendere in campo durante tutta la stagione. Mancheranno chiaramente in nazionali. Davanti Abraham con Dybala e Baldanzi a supporto e Bove a centrocampo.

Nel Milan ci sarà ancora Sportiello in porta con Jovic unica punta supportato alle spalle da Musah, Loftus-Cheek e Okafor. In difesa Gabbia e Thiaw agiranno come centrali mentre Calabria e Florenzi presidieranno le corsie esterne.

ROMA (3-4-3): Svilar; Ndicka, Smalling, Llorente; Karsdorp, Bove, Aouar, Angelino; Baldanzi, Dybala; Abraham. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Bonera.