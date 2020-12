Il Milan sul campo del Genoa trova il suo secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il Parma. Nuova rimonta dei rossoneri, che due volte in svantaggio in virtù della doppietta di Destro, sono riusciti a rimediare con due marcatori d’eccezione, ovvero Calabria e Kalulu. Prosegue dunque la striscia di risultati utili della squadra di Pioli (l’ultimo ko in campionato è arrivato l’8 marzo scorso proprio contro il Genoa), che mantiene un punto di vantaggio sulla seconda in classifica Inter. Piccolo passo in avanti per i rossoblu che staccano Torino e Crotone, fanalino di coda con 6 lunghezze.

Primo tempo soporifero in Genoa-Milan

Il primo tempo di Genoa-Milan è letteralmente soporifero e si accende solo nel finale. Basti pensare che, dopo i tentativi troppo leggeri di Destro e Castillejo, la prima conclusione in porta arriva quasi al 25′ con una punizione telefonata di Calhanoglu. Prima di andare all'intervallo però arrivano due occasioni importanti con Destro, che non trova la porta dopo una bella iniziativa individuale e poi Rebic che semina il panico in area rossoblu ma viene murato da Perin che salva la sua porta.

Doppietta di Destro, e gol di Calabria e Kalulu: gol ed emozioni in Genoa-Milan

La ripresa inizia sulla scia degli ultimi minuti della prima frazione, con Maran che lancia Czyborra al posto di Pellegrini. Non è un caso che arrivino anche i gol. Il primo è quello del Genoa, con un ritrovato Destro che approfitta di una ribattuta di Donnarumma su Shomurodov per portare avanti i suoi. Il Milan riesce comunque a reagire subito con il marcatore che non t’aspetti, ovvero Calabria, con un gran tiro dopo una bella percussione. Al 60’ però i liguri si riportano in vantaggio, ancora con Destro che anticipa Kalulu e beffa ancora l’estremo difensore rossonero.

Se Pioli si gioca la carta Brahim Diaz, subentrato al posto di Tonali, con Hauge e Saelemaekers al posto di Castillejo e Rebic, Maran getta nella mischia Scamacca e Behrami al posto di Destro e Sturaro. I rossoneri nella fase finale del match producono il massimo sforzo e vengono premiati. È Kalulu a 7′ dal termine a realizzare il 2-2 sfruttando una precedente deviazione di Romagnoli. Gol pesantissimo per il Milan che rischia nel finale quando Donnarumma è super nel dire di no ad una rovesciata di Scamacca.