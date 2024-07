Milan-Manchester City dove vederla in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole

video suggerito

Il Milan sfida il Manchester City nella prima partita del Soccer Champions Tour 2024: i rossoneri di Paulo Fonseca debuttano nel ciclo di amichevoli negli Stati Uniti contro la squadra di Pep Guardiola, si gioca allo Yankee Stadium di New York nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio 2024 alle ore 00.00. Diretta TV e streaming su DAZN.

Il Diavolo torna in campo dopo il pareggio in casa del Rapid Vienna per 1-1 e lo fa per valutare i passi avanti in vista dell'inizio della stagione. Non ci saranno tutti titolari e Fonseca farà altri test in attesa che Maignan, Morata e Theo Hernandez si aggreghino al gruppo.

Sempre per il Soccer Champions Tour 2024 il Milan sfiderà il Real Madrid a Chicago giovedì 1 agosto e il Barcellona a Baltimora mercoledì 7 agosto.

Partita: Milan-Manchester City

Dove: Yankee Stadium, New York

Quando: domenica 28 luglio 2024

Orario: 00.00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole, Soccer Champions Tour

Dove vedere Milan-Manchester City in diretta TV

La seconda amichevole internazionale del Milan verrà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha acquisito i diritti delle prime uscite ufficiali dei rossoneri durante la fase di preparazione della stagione. Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani.

Milan-Manchester City dove vederla in diretta streaming

La partita della squadra di Paulo Fonseca contro i campioni d'Inghilterra si potrà vedere in diretta streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione del Milan contro il Manchester City

Fonseca dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 con Calabria, Tomori, Kalulu e Jimenez davanti a Sportiello; Bennacer e Florenzi in mediana con Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers a supporto dell'unica punta Colombo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Kalulu, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Chukwueze, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Colombo. Allenatore: Fonseca.