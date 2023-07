Milan-Lumezzane oggi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Milan-Lumezzane è la prima amichevole estiva dei rossoneri per la stagione 2023-2024. La partita inizierà alle ore 17:00 e si disputerà a Milanello: si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

Foto da profilo Twitter del Milan.

Il Milan affronta la Lumezzane per la prima amichevole della stagione 2023-2024. La squadra di Stefano Pioli si è radunata il 9 luglio a Milanello e contro la squadra di dilettanti della provincia di Brescia inizierà il periodo di prove in vista delle gare ufficiali. Si gioca oggi, giovedì 20 luglio, alle ore 17:00 al centro sportivo di Milanello e la partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Romero e Pulisic i rossoneri hanno chiuso anche per Rejinders e stanno spingendo per avere mettere a disposizione di Pioli il prima possibile anche Musah e Danjuma. In attesa di partire per gli Stati Uniti, dove ci saranno diverse amichevoli di prestigio, c'è grande attesa per vedere all'opera i nuovi arrivati.

La probabile formazione del Milan. Pioli dovrebbe provare dal 1′ Loftus-Cheek, Romero e Pulisic. Dovrebbero trovare spazio dall'inizio anche Adli e Origi.

Partita: Milan-Lumezzane

Quando: giovedì 20 luglio 2023

Orario: 17:00

Dove: Centro Sportivo di Milanello

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go

Competizione: Amichevole

Dove vedere Milan-Lumezzane in diretta TV

La prima amichevole stagionale dei rossoneri sarà trasmessa in TV da DAZN, scaricando l'app su smart tv e accedendo al contenuto.e da Sky, al canale numero 251.

Milan-Lumezzane dove vederla in streaming

La partita tra Milan e Lumezzane si potrà seguire anche in diretta streaming su DAZN e con Sky-Go, app che permette agli abbonati di Sky di seguire tutte le trasmissioni su dispositivi portatili.

Amichevole, la probabile formazione del Milan per l'amichevole con la Lumezzane

Pioli ha provato diverse soluzioni tattiche in questi giorni ma dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con il neo acquisto Sportiello tra i pali, Calabria, Gabbia, Caldara e Theo a comporre la linea difensiva; Pobega e Loftus-Cheek in mezzo al campo con Romero, Adli e Pulisic sulla trequarti alle spalle di Origi.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Caldara, Theo Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek; Romero, Adli, Pulisic; Origi. Allenatore: Pioli.