Milan-Juventus si gioca. Dopo i dubbi delle scorse ore pochi minuti fa la squadra di Andrea Pirlo è partita per Milano e la sfida contro la capolista della Serie A 2020/2021, in programma per le ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza, si disputerà come previsto. Poco dopo le ore 11.00 il pullman della Vecchia Signora è partito alla volta del capoluogo lombardo e sembra così scongiurato il rischio di rinvio per i casi di Covid-19 spuntati nelle ultime nel gruppo squadra dei campioni d'Italia in carica.

Nelle ultime 48 ore sono risultati positivi Alex Sandro e Cuadrado e l'ASL di Torino non aveva escluso di fermare la trasferta dei bianconeri se si fossero aggiunti altri casi. In attesa dell'ufficialità dell'esito dell'ultimo giro di tamponi per il Covid in casa bianconera sembra rientrata l'allarme circa un'eventuale stop alla partita. Il messaggio inviato dal club bianconero sui profili social in vista del big match delle 20.45 contro i rossoneri è "Vogliamo una grande notte a Milano".

I convocati di Pirlo per Milan-Juventus

Questa la lista dei convocati di Andrea Pirlo in vista del big match di questa sera contro il Milan.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

(in aggiornamento)