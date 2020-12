Avanti Ibra e Dopo Ibra. Ci sono due Milan: il primo, capace di prendere schiaffoni a destra e a manca fino a poco prima della pandemia; il secondo, completamente rivoluzionato con l'arrivo delle svedese capace di dare alla squadra personalità. E poi c'è il lavoro di Pioli che diventa ancora più evidente oggi, nonostante l'assenza di Zlatan e l'emergenza in attacco. Se la squadra è in vetta alla classifica e ha collezionato una lunghissima serie di risultati positivi il merito è anche suo, che ha saputo convincere sul campo la società a dargli quella fiducia minata dall'ombra di Rangnick e dell'ennesima rivoluzione all'orizzonte.

Il trend di rendimento gli ha dato ragione. La trasformazione da ‘povero diavolo' a Milan indiavolato' è stata palese. Lo dicono i numeri e c'è una data spartiacque: 8 marzo, giorno dell'ultima sconfitta (in casa contro il Genoa) e del lockdown che mette in stand-by tutto il Paese. Al ritorno in campo dopo il lungo periodo di stop si vedrà un'altra squadra, più consapevole dei propri mezzi, determinata e soprattutto trascinata da Ibra. Una squadra che nell'anno solare ha raccolto il maggior numero di punti in Serie A e che ha steccato in Europa (solo con il Lille).

Quanti sono i punti ottenuti finora? All'appello manca l'ultima giornata prima della sosta di Natale ma il bilancio è lusinghiero: 76 in 34 partite. Nessuno ha fatto meglio dei rossoneri… nemmeno l'Inter di Conte tornata in auge e divenuta rivale numero uno per la vittoria dello scudetto (nerazzurri a quota 70 punti in altrettanti match). Sul podio a pari punti ci sono l'Atalanta rivelazione di Gasperini e la Juventus (68). A seguire Lazio, Napoli e Roma. Chi ha fatto peggio di tutti? Il Torino senza considerare le formazioni retrocesse e neopromosse? Il Torino, che si dibatte in fondo alla classifica.

Classifica dei punti in campionato nell'anno 2020

Milan 76 punti (34 partite)

Inter 70 (34)

Atalanta 68 (33)

Juventus 68 (34)

Lazio 63 (35)

Napoli 62 (34)

Roma 59 (34)

Sassuolo 55 (34)

Hellas Verona 50 (35)

Sampdoria 44 (34)

Fiorentina 43 (34)

Udinese 42 (33)

Bologna 39 (34)

Parma 36 (34)

Genoa 35 (34)

Cagliari 30 (34)

Torino 26 (34)

Retrocesse e neopromosse

Lecce 20 (21)

Benevento 15 (13)

Spezia 11 (13)

Brescia 11 (21)

Spal 8 (21)

Crotone 6 (13)