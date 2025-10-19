Milan-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Milan-Fiorentina è il posticipo della 7ª giornata di Serie A: la partita si disputa stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

Milan-Fiorentina è il posticipo della 7ª giornata di Serie A 2025-2026. L'incontro si giocherà oggi, domenica 19 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e prenderà il via alle ore 20:45 con diretta esclusiva su DAZN. Telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini.

Sarà una sfida dal forte valore simbolico quella tra rossoneri e viola: a San Siro torna Stefano Pioli, l’allenatore che regalò ai rossoneri il 19º scudetto, che ora guida una Fiorentina in grande difficoltà: solo 3 punti in classifica e nessuna vittoria finora. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, insegue da vicino Napoli e Roma, distanti appena due lunghezze, e vuole dare continuità al suo ottimo avvio di stagione, restando imbattuto dalla seconda giornata.

La pausa delle nazionali porta in eredità diverse defezioni per entrambi gli schieramenti: il Diavolo perde Pulisic e Rabiot mentre per la Viola c'è il dubbio Kean.

Partita: Milan-Fiorentina

Orario: 20:45

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: domenica 19 ottobre 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 7ª giornata

Dove vedere Milan-Fiorentina in TV: diretta DAZN

Per seguire stasera in diretta televisiva la partita tra il Milan e la Fiorentina valida per la settima giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN. Materialmente per vederla in TV, con l'abbonamento, serve una Smart TV una consolle da gioco come PlayStation o XboX o un dispositivo come FireStickTV e GoogleChroomecast.

Milan-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La partita tra le squadre di Allegri e Pioli si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN. L'incontro con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini si potrà seguire, sempre previo abbonamento, con uno smartphone, un computer o un tablet.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina di Serie A

Allegri senza gli infortunati Pulisic e Rabiot, punta su Athekame e Leao dal 1′ per sostituirli nella formazione-tipo di questo inizio di stagione. Al fianco del portoghese ci sarà Loftus-Cheek. Pioli ha convocato Kean, infortunatosi con la Nazionale, e potrebbe decidere di lanciarlo dal 1′ al fianco di Gudmundsson in attacco se l'ultimo provino andrà bene.

MILAN (3-5-2):Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.