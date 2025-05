video suggerito

Milan-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni Stasera si gioca l'anticipo della 36a giornata di campionato a San Siro a partire dalle 20:45 con Milan-Bologna. Diretta in co esclusiva sia un TV sia in streaming tra DAZN e Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi si gioca a San Siro Milan-Bologna, a partire dalle 20:45, quale anticipo della 36a giornata di campionato. Appuntamento in TV e in streaming con la diretta DAZN in co-esclusiva anche con i canali Sky.

Tre vittorie di fila per il Milan di Conceiçao e ora l'esame Bologna che profuma anche di test-match della finale di Coppa Italia. Per i rossoneri conta poco ai fini della classifica, moltissimo sul fronte del progetto e della ricostruzione con una squadra che appare finalmente aver trovato le dinamiche giuste per le basi di un futuro più roseo e per gettarsi alle spalle il buio degli ultimi mesi. Di fronte un Bologna che sogna in grande e che punta d un posto in Champions: i rossoblù sono in piena corsa e una eventuale vittoria a San Siro spalancherebbe le porte nella sfida a Lazio, Roma, Juve e Fiorentina.

Partita: Milan-Bologna

Quando: venerdì 9 maggio

orario: 20:45

Dove: Stadio San Siro (Milano)

Diretta TV: DAZN e Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 35a giornata Serie A

Dove vedere Milan-Bologna in diretta TV: l'orario della partita

Nell'anticipo del venerdì, per la 36a giornata di campionato scendono in campo a San Siro Milan e Bologna. La partita che inizia alle 20:45 sarà trasmessa in TV da DAZN e in co-esclusiva come ogni anticipo, anche sui canali Sky. Sempre e solo per i rispettivi abbonati. Nel primo caso necessaria una Smart TV collegata a internet, nel secondo sintonizzarsi sui canali Sky Sport 251, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio.

Milan-Bologna, dove vederla in diretta streaming

Anche per lo streaming in diretta le possibilità di poter vedere la partita tra Milan e Bologna sono molteplici anche se tutte a pagamento, riservate agli abbonati. Per gli utenti di DAZN si può utilizzare l'app dedicata mentre chi ha Sky può sfruttare il servizio di SkyGo o l'on demand di NOW.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna, partita della 36a giornata di Serie A

Antipasto della inedita finale di Coppa Italia: Milan-Bologna in campionato vale tantissimo soprattutto per i felsinei. Conceiçao però non resterà a guardare pretendendo continuità di rendimento dai suoi. Assenti Emerson Royal, Bondo, Sottil, Fofana e molto probabilmente Abraham, per il Milan ci si discosterà praticamente di nulla rispetto alla formazione che ha affrontato il Genoa nell'ultima di campionato. Per Italiano medesimo discorso: tenuto conto degli infortunati Holm, Miranda, Pedrola e Ndoye si ripartirà dai titolari del pareggio interno contro la Juventus.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Hernandez, Loftus-Cheeck, Musah, Jimenez; Reijnders, Pulisic; Gimenez

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumi, Beukema, De Silvestri; Freuler, Ferguson; Cambiaghi, Odhaard, Orsolini; Dallinga