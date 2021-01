Sabato 23 gennaio, le partite di calcio in tv oggi e stasera. Milan-Atalanta è la partita principale dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A. In campo scendono due delle squadre più forti del campionato. Due squadre che praticano un bel calcio e sognano in grande. Il Milan è al comando del campionato e vuole conquistare il titolo di campione d'Inverno, per ottenerlo serve un punto. Mentre la squadra nerazzurra prova a mettersi davanti a tutte le altre inseguitrici. I rossoneri hanno grossi problemi nel reparto difensivo, ma nelle ultime settimane nonostante gli infortuni e i tanti positivi al Covid sono riusciti sempre o quasi a fare risultato. Di sicuro sarà una bella partita con la squadra di Pioli che cercherà di sfatare il tabù Atalanta, che lo scorso anno vinse 5-0 in casa e pareggiò (1-1) a San Siro, con rimpianti, perché Malinovskyi fallì un calcio di rigore.

Milan-Atalanta, dove vederla in TV

A San Siro si disputerà l'incontro tra il Milan e l'Atalanta. La partita è in programma alle ore 18 di sabato 23 gennaio. Il match verrà mandato in onda in diretta da Sky, che trasmetterà la sfida del Meazza sui canali 202 (Sky Sport Serie A) e 252 (Sky Sport). L'incontro sarà visibile anche in streaming tramite l'app Sky Go, da parte degli abbonati di Sky, e su Now TV. Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

La diretta streaming di Milan-Atalanta

La partita tra il Milan e l'Atalanta, che occupa la sesta posizione in classifica, sarà visibile anche su dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e computer. Gli abbonati a Sky sfruttando un'ottima connessione internet potranno vedere il match collegandosi all'applicazione Sky Go. Ma in streaming l'incontro si potrà seguire anche tramite Now TV, che trasmette sette partite in ogni turno di campionato.