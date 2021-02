Contro il Benevento, Sinisa Mihajlovic spera di trovare un’altra vittoria pesante in chiave salvezza dopo quella dell’ultimo turno contro il Parma. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell'anticipo del venerdì della 22a giornata di Serie A, il mister serbo ne ha approfittato per parlare dell'incontro con Papa Francesco, di pochi giorni fa. E nella stessa ha scatenato l'ilarità dei presenti riportando una battuta del Pontefice.

In settimana Sinisa Mihajlovic e la sua famiglia ha incontrato in udienza privata Papa Francesco. L'allenatore del Bologna nel classico appuntamento pre-partita del match con il Benevento, fondamentale per le ambizioni dei rossoblu, ha parlato di questa esperienza in termini entusiastici, dimostrandosi molto colpito dal Pontefice: "Una bella esperienza. Sono stato due o tre volte da Papa Wojtyla e questa è stata la prima da Papa Francesco. Devo dire che è molto simpatico, a parte saggio. Siamo stati là 3 ore, e di solito dal Papa stai pochi minuti. Non posso parlare, non voglio che si sappia che abbiamo una cosa sui vizi e le virtù che andrà su Discovery Channel".

Il mister del Bologna in occasione dell'udienza presso la Santa sede ha avuto modo anche di parlare della sua battaglia vinta contro la malattia, che può rappresentare un messaggio di speranza per tutti coloro i quali devono fare i conti con problemi simili. Tra il serio e il faceto, Mihajlovic ha sottolineato la simpatia di Papa Francesco che ha scherzato con il suo interlocutore con la classica battuta sulla suocera: "Eravamo 6-7 personaggi alcuni famosi, alcuni meno, che raccontavano in sostanza come uscire fuori da una cosa brutta che ti succede nella vita, trasformarla in una cosa positiva e dare un messaggio importante all’altra gente. Sono andato là con mia moglie e mia suocera e quando le ho presentate mi ha detto ‘a te ti dovrebbero far santo subito’, quando gli ho chiesto il perché lui mi ha risposto ‘perché hai portato la suocera con te’. Questo per farvi capire".