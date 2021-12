Migliorano le condizioni di Maurizio Zamparini: dopo l’intervento resta in prognosi riservata Maurizio Zamparini era stato sottoposto ad un intervento d’urgenza per l’aggravarsi di una peritonite. Ora è ancora all’Ospedale di Udine, ma non è più in pericolo.

A cura di Alessio Pediglieri

Sono stati giorni di ansia e paura per Maurizio Zamparini e i suoi familiari, con l'ex presidente del Palermo e del Venezia ricoverato d'urgenza e sottoposto a intervento chirurgico a seguito di un improvviso attacco di peritonite. Era accaduto a ridosso di Natale, con l'imprenditore friulano che era stato poi portato in terapia intensiva, in condizioni gravi, in attesa di un quadro clinico ulteriore. Fortunatamente le notizie che arrivano dall'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono più rassicuranti.

Sono dunque in miglioramento le condizioni di Zamparini dopo l’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nella giornata di lunedì 27 dicembre all’ospedale Santa Maria della Misericordia con l'ex patron di Serie A che è stato oggi trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di sub-intensiva, ulteriore segnale che tutto sta volgendo al meglio. Zamparini, che ha compiuto 80 anni lo scorso 9 giugno è stato ricoverato d'urgenza ma non per problemi collegati al Coronavirus: è stato l'aggravarsi di una forma di peritonite che lo aveva colpito negli scorsi giorni a costringerlo a sottoporsi all'operazione. Le condizioni di salute erano peggiorate a seguito di una complicazione improvvisa, una situazione molto grave, avevano riportato i primi bollettini medici. Subito dopo l'intervento, Zamparini è però sembrato lucido, rispondendo positivamente alle sollecitazioni dei medici.

Maurizio Zamparini aveva lasciato il mondo del calcio nel 2018 lasciando la carica che ricopriva nel Palermo sia nel ruolo di presidente sia di proprietario per quasi due decenni. Precedentemente aveva rilevato altri club, il Pordenone e il Venezia alla guida del quale in quattro anni riuscì a raggiungere la serie cadetta dalla C2 e poi la vetta della Serie A con in panchina Walter Novellino.