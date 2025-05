Michel Sanchez è ricoverato, messaggio da letto d’ospedale: “Ho bisogno di un po’ riposo”

video suggerito

Michel Sanchez è ricoverato in ospedale a causa di un problema di salute. Ad annunciarlo è stato lo stesso Girona che non ha spiegato qual è il malessere del tecnico, tutelandone così la privacy, ma ha chiarito che adesso sta meglio ed è in ripresa, restando a scopo precauzionale sotto osservazione medica. L'allenatore del club catalano salterà sicuramente la prossima partita di campionato contro il Villarreal (domani alle 18:30) ma non è certo quando potrà tornare a guidare la squadra e accomodarsi di nuovo in panchina. L'ultima parola al riguardo spetta solo ai medici.

Le condizioni di Michel non sono preoccupanti ma prevale lo stretto riserbo, come richiesto dalla società che ha voluto proteggere il proprio tesserato e la sua famiglia dopo il grande spavento. Lo stesso Michel ha voluto rassicurare tutti attraverso un messaggio condiviso sui social: non è in pericolo di vita, ha bisogno di cure appropriate e di riposo per rimettersi in sesto e spera i farlo quanto prima possibile per riprendere la sua attività.

"Vi scrivo per informarvi che, a seguito di un problema di salute, non potrò essere regolarmente in campo sabato, 10 maggio, per la partita di Liga contro il Villarreal CF. Dopo aver ascoltato i consigli dei medici, che ringrazio per le cure e la professionalità dimostrate, dovrò prendermi qualche giorno di pausa per riprendermi e tornare in campo il prima possibile".

Ed è proprio l'ultima espressione che lascia un punto interrogativo sul quando Michel potrà essere nuovamente a disposizione e pronto per guidare il Girona. Calma e pazienza, lo stesso tecnico ha voluto precisare che è questo il modo migliore per agevolare la guarigione.

"Mi sento bene, sono sotto osservazione medica e conto già i giorni che mancano al mio ritorno al lavoro e al mio impegno per il resto della stagione – ha aggiunto -. Sono sicuro che questo gruppo, nonostante la mia assenza, darà tutto, come sempre, affinché i nostri tifosi possano sentirsi orgogliosi del club e dei valori che rappresenta".

Il Girona, che in Champions s'è piazzato al 33° posto nella classifica generale della fase a girone unico, è attualmente 15° nella Liga, a distanza di sicurezza dalla bagarre per retrocedere (+6 sulla terzultima) ma non può permettersi passi falsi ulteriori.

"Voglio ringraziare la famiglia Girona per le dimostrazioni di affetto, i messaggi inviati e tutti coloro che hanno espresso la loro preoccupazione per la mia situazione. Dovrò restare in osservazione per qualche giorno – ha concluso Michel -. Sono costretto a seguire la partita da un'altra sede, ma sempre in contatto con la mia squadra. Arrivederci. Forza Girona!".