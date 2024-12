video suggerito

Michail Antonio dimesso dall'ospedale 24 giorni dopo il terribile incidente: ha rischiato la vita Michail Antonio dimesso dall'ospedale dopo il bruttissimo incidente che poteva costargli la vita all'inizio del mese di dicembre: sospiro di sollievo per l'attaccante del West Ham che può tornare a casa.

A cura di Vito Lamorte

Michail Antonio è stato dimesso dall'ospedale dopo il terribile incidente di auto in cui si è procurato la frattura di una gamba. L'attaccante del West Ham è stato estratto dalla sua Ferrari dopo essere uscito di strada nei pressi di Theydon Bois, nell'Essex, il 7 dicembre e si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la frattura.

Nell'incidente, avvenuto nella foresta di Epping, il calciatore è finito sul sedile del passeggero ed è rimasto intrappolato per più di 45 minuti mentre i vigili del fuoco cercavano di liberarlo. Antonio stava tornando a casa dal campo di allenamento del club, Rush Green, in vista della partita di Premier League contro i Wolves quando è finito contro un albero.

Nelle ore successive il West Ham ha confermato che le sue condizioni erano stabili dopo l'operazione e dopo 24 giorni è stato dimesso dall'ospedale e sta proseguendo il suo recupero a casa. Naturalmente, non sarà disponibile per il resto della stagione.

Michail Antonio ha rischiato la vita nell'incidente

Michail Antonio è stato costretto a trascorrere Natale in ospedale dopo il bruttissimo infortunio alla gamba che lo terrà probabilmente lontano dai campi per circa un anno. Fonti vicine al calciatore, riportate dal Daily Mail, hanno confessato che per i periti è un miracolo che sia uscito quasi illeso dall'incidente, per l'urto e il modo in cui è rimasto incastrato nell'automobile: il giocatore del West Ham ha rischiato la vita.

Il nazionale giamaicano guadagna più di 90.000 sterline a settimana e, secondo un rapporto del Times, il club non ha un'assicurazione per coprire la situazione: di conseguenza pagherà il suo stipendio per il resto della stagione. Il numero 9 è in scadenza con gli Hammers e presto si siederanno per valutare la situazione in vista del prossimo futuro.

Antonio è riuscito a fare una videochiamata con i compagni, alcuni molto impauriti e frastornati dall'accaduto, e ha condiviso con loro qualche minuto prima di guardarli battere i Wolverhampton dal suo letto d'ospedale.

Il West Ham raccoglie 60mila sterline per NHS e Air Ambulances UK

Il West Ham ha raccolto quasi 60mila sterline per l'NHS e la charity Air Ambulances UK come ringraziamento per il lavoro svolto in occasione dell'incidente di Antonio. La maglia di Jarrod Bowen, che ha segnato il gol della vittoria contro il Wolverhampton dello scorso 9 dicembre, è stata messa all'asta per la causa ed è stata quella che ha raccolto di più, ovvero 3.005 sterline.

Il capitano degli Hammers ha dichiarato: "È stato speciale vedere la famiglia del West Ham e l'intera comunità calcistica unirsi a supporto di Mic nell'ultimo mese. Siamo tutti grati per le cure che sia l'NHS che Air Ambulances UK hanno fornito a Mic durante un periodo difficile per lui e la sua famiglia. E per quello che continuano a fare ogni singolo giorno per le persone in tutto il paese. Unirsi durante i momenti difficili è ciò che significa far parte del West Ham United e a nome della squadra voglio ringraziare tutti per averci aiutato a raccogliere una somma incredibile per due grandi cause".